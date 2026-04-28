Українцям пропонують інвестувати у перемогу через облігацію "Білогірськ": яка дохідність

В Україні через застосунок “Дія” запустили нову військову облігацію “Білогірськ”, яка дозволяє громадянам інвестувати у підтримку Сил оборони та отримувати дохідність 15,5%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Як інвестувати у перемогу через "Дію"

Інструмент дозволяє громадянам підтримати Сили оборони та водночас отримати дохід від інвестиції.

Облігація має вартість 1040 грн, дохідність становить 15,5%, а виплата запланована на 21 липня 2027 року.

Кошти від продажу військових облігацій спрямовуються на забезпечення потреб Сил оборони та підтримку економічної стабільності країни.

За даними уряду, українці вже придбали понад 25,2 млн військових облігацій через Дію, що забезпечило понад 26,1 млрд грн прямої підтримки армії.

Придбати облігацію можна онлайн у кілька кроків:

Відкрити застосунок "Дія".

Обрати розділ "Військові облігації".

Вибрати облігацію, партнера та кількість.

Підписати та оплатити

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих рідних міст.

Бахчисарай.

Керч.

Джанкой.

Євпаторія.

Макіївка.

Сімферополь.

Асканія Нова.

Ялта.

Залізний Порт.

Нова Каховка.

Лазурне.

Джарилгач.

Гурзуф.

Вовчанськ.

Судак.

Військові облігації в "Дії" - це не лише інвестиції, а й можливість підтримати економіку та армію країни прозоро та вигідно.

Нагадаємо, в кінці листопада у застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація “Алчевськ” з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.