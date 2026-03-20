Украинцам произвели перерасчет на 34 млн грн за коммунальные услуги

коммунальные платежи
Люди должны платить только за фактически полученные услуги / Depositphotos

За январь 2026 украинцам провели перерасчет на общую сумму 34 млн грн за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были предоставлены не в полном объеме из-за вражеских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она рассказала, что встретилась с председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком, во время которой обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.

"За январь 2026 года проведены перерасчеты в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества — в частности из-за вражеских атак. Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, в целом людям не начислено 36,4 млн. грн.

  • теплоснабжение - 16,6 млн грн,
  • горячая вода - 9,9 млн грн,
  • водоснабжение - 3,9 млн грн,
  • водоотвод - 5,7 млн грн,
  • обращение с отходами - 257,6 тыс. грн

Глава правительства отметила, что в Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.

"Госпродслужба продолжает контролировать выполнение этого решения. Принцип неизменен — люди должны платить только за фактически полученные услуги", - подытожила Свириденко.

Заметим, согласно решению правительства, перерасчет за коммунальные услуги осуществили сами поставщики услуг и коммунальные предприятия. Он состоялся автоматически за период с 1 января, без подачи дополнительных заявлений от граждан, и отразился в платежках уже в феврале.

Автор:
Светлана Манько