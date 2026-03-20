- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинцам произвели перерасчет на 34 млн грн за коммунальные услуги
За январь 2026 украинцам провели перерасчет на общую сумму 34 млн грн за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были предоставлены не в полном объеме из-за вражеских атак.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Она рассказала, что встретилась с председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком, во время которой обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.
"За январь 2026 года проведены перерасчеты в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества — в частности из-за вражеских атак. Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами", - подчеркнула Свириденко.
По ее словам, в целом людям не начислено 36,4 млн. грн.
- теплоснабжение - 16,6 млн грн,
- горячая вода - 9,9 млн грн,
- водоснабжение - 3,9 млн грн,
- водоотвод - 5,7 млн грн,
- обращение с отходами - 257,6 тыс. грн
Глава правительства отметила, что в Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.
"Госпродслужба продолжает контролировать выполнение этого решения. Принцип неизменен — люди должны платить только за фактически полученные услуги", - подытожила Свириденко.
Заметим, согласно решению правительства, перерасчет за коммунальные услуги осуществили сами поставщики услуг и коммунальные предприятия. Он состоялся автоматически за период с 1 января, без подачи дополнительных заявлений от граждан, и отразился в платежках уже в феврале.