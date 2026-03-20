Українцям провели перерахунок на 34 млн грн за комунальні послуги
За січень 2026 року українцям провели перерахунок на загальну суму 34 млн грн за комунальні послуги, які не надавалися або були надані не в повному обсязі через ворожі атаки.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона розповіла, що зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком, під час якої обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.
"За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами", - підкреслила Свириденко.
За її словами, загалом людям не нараховано 36,4 млн грн:
- теплопостачання — 16,6 млн грн,
- гаряча вода — 9,9 млн грн,
- водопостачання — 3,9 млн грн,
- водовідведення — 5,7 млн грн,
- поводження з відходами — 257,6 тис. грн
Очільниця уряду зауважила, що у Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.
"Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги", - підсумувала Свириденко.
Зауважимо, згідно з рішенням уряду, перерахунок за комунальні послуги здійснили самі надавачі послуг і комунальні підприємства. Він відбувся автоматично за період з 1 січня, без подання додаткових заяв від громадян, та відобразитися у платіжках уже в лютому.