Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Українцям провели перерахунок на 34 млн грн за комунальні послуги

Люди мають платити лише за фактично отримані послуги / Depositphotos

За січень 2026 року українцям провели перерахунок на загальну суму 34 млн грн за комунальні послуги, які не надавалися або були надані не в повному обсязі через ворожі атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що зустрілася з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком, під час якої обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.

"За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки. Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами", - підкреслила Свириденко.

За її словами, загалом людям не нараховано 36,4 млн грн:

  • теплопостачання — 16,6 млн грн,
  • гаряча вода — 9,9 млн грн,
  • водопостачання — 3,9 млн грн,
  • водовідведення — 5,7 млн грн,
  • поводження з відходами — 257,6 тис. грн

Очільниця уряду зауважила, що у Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.

"Держпродспоживслужба продовжує контролювати виконання цього рішення. Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги", - підсумувала Свириденко.

Зауважимо, згідно з рішенням уряду, перерахунок за комунальні послуги здійснили самі надавачі послуг і комунальні підприємства. Він відбувся автоматично за період з 1 січня, без подання додаткових заяв від громадян, та відобразитися у платіжках уже в лютому.

Світлана Манько