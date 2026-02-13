Запланована подія 2

Украинцы получили почти 30 млн грн по программе "Скрининг здоровья 40+" на "Дія.Картку" ПриватБанка

Украинцы получили около 30 млн грн

Украинцам уже начислено 29,7 млн грн на "Дія.Картку" ПриватБанка в рамках государственной программы "Скрининг здоровья 40+". Выплаты получили более 14 800 клиентов банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

После получения приглашения в приложении "Дія" участнику необходимо активировать его и выбрать для зачисления средств "Действие.Карту". Сумма выплаты составляет 2000 грн. и поступает в течение семи дней.

После этого можно записаться на обследование в одном из медицинских учреждений – как государственных, так и частных – участвующих в программе.

"Дія.Картка" является универсальной банковской картой для получения государственных выплат по разным программам. Клиенты ПриватБанка могут открыть ее в цифровом формате через Приват24.

Что предполагает скрининг

Министерство здравоохранения сообщает, что скрининг здоровья включает:

  • анкетирование участника скринингов здоровья и стандартизированную оценку рисков (в том числе сердечно-сосудистый риск, риск сахарного диабета 2 типа, употребление табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);
  • физикальное обследование, охватывающее измерение артериального давления (в том числе домашний или суточный мониторинг артериального давления), частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрия (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;
  • лабораторные исследования, в частности липидограмму, гликированный гемоглобин (HbA1c), и по показаниям измерения показателей функции почек (креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, альбумин/креатинин мочи) и электролитов (натрий, калий);
  • инструментальные обследования по показаниям, в частности, электрокардиографию и суточный/домашний мониторинг артериального давления;
  • индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни (питание, физическая активность, контроль массы тела, отказ от табака и уменьшение употребления алкоголя);
  • оформление в случае необходимости электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • сопровождение после проведения скрининга здоровья участника скринингов здоровья, включая дистанционную связь, использование средств и методов телемедицины для уточнения плана действий в группах высокого риска, контроля выполнения направлений и внесения всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях вне зависимости от места регистрации.

Всего на программу национального скрининга 40+ в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн.

Напомним, национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья стартовала с 1 января.

Автор:
Татьяна Гойденко