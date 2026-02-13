Українці отримали майже 30 млн грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+" на "Дія.Картки" ПриватБанку

Українцям вже нараховано 29,7 млн грн на "Дія.Картки" ПриватБанк у межах державної програми "Скринінг здоров’я 40+". Виплати отримали понад 14 800 клієнтів банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис ПриватБанку.

Після отримання запрошення у застосунку "Дія" учаснику необхідно активувати його та обрати для зарахування коштів "Дія.Картку". Сума виплати становить 2000 грн і надходить протягом семи днів.

Після цього можна записатися на обстеження в одному з медичних закладів — як державних, так і приватних — що беруть участь у програмі.

"Дія.Картка" є універсальною банківською карткою для отримання державних виплат за різними програмами. Клієнти ПриватБанку можуть відкрити її в цифровому форматі через застосунок "Приват24".

Що передбачає скринінг

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що скринінг здоров’я включає:

анкетування учасника скринінгів здоров’я та стандартизовану оцінку ризиків (зокрема серцево-судинний ризик, ризик цукрового діабету 2 типу, вживання тютюну та алкоголю, рівень тривоги і депресії);

фізикальне обстеження, що охоплює вимірювання артеріального тиску (зокрема за потреби домашній або добовий моніторинг артеріального тиску), частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, антропометрію (маса тіла, зріст, індекс маси тіла, окружність талії), збір скарг і клінічних симптомів;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму, глікований гемоглобін (HbA1c), та за показаннями вимірювання показників функції нирок (креатинін із розрахунком швидкості клубочкової фільтрації, альбумін/креатинін сечі) та електролітів (натрій, калій);

інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та добовий/домашній моніторинг артеріального тиску;

індивідуальне профілактичне консультування з наданням рекомендацій щодо змін способу життя (харчування, фізична активність, контроль маси тіла, відмова від тютюну та зменшення вживання алкоголю);

оформлення в разі потреби електронних направлень до лікарів-спеціалістів для подальшої діагностики та лікування за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

супровід після проведення скринінгу здоров’я учасника скринінгів здоров’я, включно з дистанційним зв’язком, використанням засобів та методів телемедицини для уточнення плану дій у груп високого ризику, контролем виконання направлень та внесенням усіх результатів до електронної системи охорони здоров’я.

Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних медичних установах, незалежно від місця реєстрації.

Всього на програму національного скринінгу 40+ в держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

Нагадаємо, національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя стартувала 1 січня.