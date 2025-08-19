Украинцы уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимость: поступления в бюджеты выросли на 20,9%

С начала года владельцы недвижимости перечислили в бюджеты 7,7 млрд грн налога, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-июль 2024 года эта сумма составила 6,4 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Где самые большие суммы налога?

Более 30% поступлений получили местные бюджеты Киева и Киевской области: столица собрала 1,58 млрд грн, а Киевщина — 0,78 млрд. грн. В тройку лидеров также вошли Днепропетровская (0,77 млрд грн) и Одесская (0,75 млрд грн) области.

За какую недвижимость нужно уплатить налог?

В ГНСУ напомнили гражданам, что налог на недвижимость платят физические лица, владеющие:

квартирой, площадь которой превышает 60 кв. м;

домом, площадь которого превышает 120 кв. м;

разными типами жилья, общая площадь которых превышает 180 кв. м.

Рассчитать сумму налога можно на онлайн-калькуляторе на вебпортале ГНС https://tax.gov.ua/calculator/realty .

В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога необходимо обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.

Напомним, за первое полугодие 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком.