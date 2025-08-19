Українці сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухомість: надходження до бюджетів зросли на 20,9%

З початку року власники нерухомості перерахували до бюджетів 7,7 млрд грн податку, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За січень-липень 2024 року ця сума вже становила 6,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Де найбільші суми податку?

Понад 30% надходжень отримали місцеві бюджети Києва та Київської області: столиця зібрала 1,58 млрд грн, а Київщина — 0,78 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (0,77 млрд грн) та Одеська (0,75 млрд грн) області.

За яку нерухомість потрібно сплатити податок?

У ДПСУ нагадали громадянам, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють:

квартирою, площа якої перевищує 60 кв. м;

будинком, площа якого перевищує 120 кв. м;

різними типами житла, загальна площа яких перевищує 180 кв. м.

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року власники нерухомості сплатили до бюджету майже 5,6 мільярда гривень податку на майно, що не є земельною ділянкою.