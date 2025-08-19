Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухомість: надходження до бюджетів зросли на 20,9%

калькулятор, будинок
Українці сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухомість. / Freepik

З початку року власники нерухомості перерахували до бюджетів 7,7 млрд грн податку, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За січень-липень 2024 року ця сума вже становила 6,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Де найбільші суми податку?

Понад 30% надходжень отримали місцеві бюджети Києва та Київської області: столиця зібрала 1,58 млрд грн, а Київщина — 0,78 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (0,77 млрд грн) та Одеська (0,75 млрд грн) області.

За яку нерухомість потрібно сплатити податок?

У ДПСУ нагадали громадянам, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють:

  • квартирою, площа якої перевищує 60 кв. м; 
  • будинком, площа якого перевищує 120 кв. м; 
  • різними типами житла, загальна площа яких перевищує 180 кв. м.

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку. 

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року власники нерухомості сплатили до бюджету майже 5,6 мільярда гривень податку на майно, що не є земельною ділянкою.

Автор:
Тетяна Ковальчук