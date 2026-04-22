Украинская система против дронов будет защищать авиабазу США от атак Ирана – Reuters

Американские военные внедрили украинскую платформу командования и управления "Карта неба" (Sky Map) на стратегически важной авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что решение было принято после серии атак, повлекших повреждение самолетов, зданий и гибели по меньшей мере одного военнослужащего.

"Развертывание украинской платформы командования и управления под названием "Карта неба" на авиабазе Принца Султана является признаком того, как украинские военные стремительно продвинулись вперед в технологиях беспилотников и борьбы с ними, которые были отработаны в боях в течение четырехлетней войны с Россией", - пишет информационное агентство.

В последние недели группа украинских военных прибыла на базу для обучения личного состава США работе с платформой. Sky Map широко используется в Украине для выявления иранских дронов Shahed и координации действий беспилотников-перехватчиков.

Система способна синтезировать данные с радаров, акустических датчиков и камер в единую панель управления, что позволяет оперативно идентифицировать воздушные цели.

Пробелы в обороне США

Использование украинского софта на базе, расположенной в 640 километрах от Ирана, свидетельствует об уязвимости американских систем ПВО перед массовыми атаками дешевых дронов.

Несмотря на масштабные инвестиции Пентагона, аналитики отмечают древние пробелы в противоракетной обороне США. Ранее Пентагон выделил 350 миллионов долларов на усиление защиты в рамках операции "Эпическая ярость", однако военные признают, что единственного средства для остановки всех угроз пока не существует.

Применение Sky Map состоялось, несмотря на публичные заявления президента Дональда Трампа, который в марте отклонил предложение Владимира Зеленского о помощи в обороне от беспилотников.

Центральное командование США и офис президента Украины воздерживаются от комментариев. Компания Sky Fortress, разработчик системы, также отказалась обсуждать детали развертывания своей платформы на американских объектах.

Ранее Зеленский сообщал, что США обратились к Украине с запросом о поддержке в противодействии атакам "шахедов" в регионе Ближнего Востока и Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты Patriot.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что планирует привлечь украинских экспертов, чтобы помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны.