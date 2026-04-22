Українська система проти дронів захищатиме авіабазу США від атак Ірану – Reuters

Американські військові впровадили українську платформу командування та управління “Карта неба” (Sky Map) на стратегічно важливій авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що рішення було прийнято після серії атак, що призвели до пошкодження літаків, будівель та загибелі щонайменше одного військовослужбовця.

"Розгортання української платформи командування та управління під назвою "Карта неба" на авіабазі Принца Султана, є ознакою того, як українські військові стрімко просунулися вперед у технологіях безпілотників та боротьби з ними, які були відпрацьовані в боях протягом чотирирічної війни з Росією", - пише інформаційне агентство.

Протягом останніх тижнів група українських військових прибула на базу для навчання особового складу США роботі з платформою. Sky Map широко використовується в Україні для виявлення іранських дронів Shahed та координації дій безпілотників-перехоплювачів.

Система здатна синтезувати дані з радарів, акустичних датчиків та камер у єдину панель керування, що дозволяє оперативно ідентифікувати повітряні цілі.

Прогалини в обороні США

Використання українського софту на базі, розташованій за 640 кілометрів від Ірану, свідчить про вразливість американських систем ППО перед масовими атаками дешевих дронів.

Попри масштабні інвестиції Пентагону, аналітики відзначають давні прогалини в протиракетній обороні США. Раніше Пентагон виділив 350 мільйонів доларів на посилення захисту в межах операції "Епічна лють", проте військові визнають, що єдиного засобу для зупинки всіх загроз наразі не існує.

Застосування Sky Map відбулося попри публічні заяви президента Дональда Трампа, який у березні відхилив пропозицію Володимира Зеленського щодо допомоги в обороні від безпілотників.

Центральне командування США та офіс президента України наразі утримуються від коментарів. Компанія Sky Fortress, розробник системи, також відмовилася обговорювати деталі розгортання своєї платформи на американських об’єктах.

Раніше Зеленський повідомляв, що США звернулися до України із запитом про підтримку у протидії атакам " шахедів" у регіоні Близького Сходу, та що Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети Patriot.

Також премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що планує залучити українських експертів, аби допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони.