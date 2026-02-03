Украинские сыры под угрозой: импорт захватил почти половину рынка

В 2025 году присутствие зарубежных сыров на отечественном рынке увеличилось с 38% до 45%. При сохранении текущей динамики, уже в марте-апреле 2026 года доля украинской продукции может упасть ниже критической отметки в 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур.

По его словам, ситуация на рынке сыров стала критической для продовольственной безопасности Украины, поэтому правительство должно отреагировать оперативно.

Глава ассоциации считает, что при отсутствии перспективы расследований против европейских поставщиков из-за политических факторов, властям следует переключить внимание на усиление государственной помощи местным производителям.

По данным СМПУ, объем импорта сычужного сыра в Украину в 2025 г. вырос на 13% и составил 32,9 тыс. т., в том числе твердого сыра 15,8 тыс. т. (+14%).

В настоящее время на рассмотрении правительства находится инициатива СМПУ по увеличению компенсации в рамках программы "Национальный кэшбек" для сыров украинского производства с 10% до 20%.

При этом предлагается снизить или отменить компенсацию за другую молочную продукцию, не имеющую столь острой конкуренции с импортом.

13 января министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в 2026 году правительство ожидает несколько меньшее финансирование программы "Национальный кэшбек", чем в 2025-м (когда было израсходовано 5,7 млрд грн), поэтому планируется переход к точечной поддержке критически важных отраслей.

Напомним, украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции. По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.