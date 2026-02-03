Українські сири під загрозою: імпорт захопив майже половину ринку

У 2025 році присутність закордонних сирів на вітчизняному ринку збільшилася з 38% до 45%. За умови збереження поточної динаміки, вже у березні-квітні 2026 року частка української продукції може впасти нижче критичної позначки у 50%.

Як пише Delo.ua, про це заявив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

За його словами, ситуація на ринку сирів стала критичною для харчової безпеки України, тому уряд має відреагувати оперативно.

Очільник асоціації вважає, що за умови відсутності перспективи розслідувань проти європейських постачальників через політичні чинники, владі варто переключити увагу на посилення державної допомоги місцевим виробникам.

За даними СМПУ, обсяг імпорту сичужного сиру в Україну у 2025 році зріс на 13% і склав 32,9 тис. т., в тому числі твердого сиру 15,8 тис. т. (+14%).

Наразі на розгляді уряду перебуває ініціатива СМПУ щодо збільшення компенсації в рамках програми “Національний кешбек” для сирів українського виробництва з 10% до 20%.

При цьому пропонується знизити або скасувати компенсацію за іншу молочну продукцію, яка не має такої гострої конкуренції з імпортом.

13 січня міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що у 2026 році уряд очікує дещо менше фінансування програми “Національний кешбек”, ніж у 2025-му (коли було витрачено 5,7 млрд грн), тому планується перехід до точкової підтримки критично важливих галузей.

Нагадаємо, українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції. За даними галузевих аналітиків, основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.