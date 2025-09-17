Украинский разработчик представил ИИ-платформу для экономии энергии в бизнес-центрах и ТРЦ

Украинская компания Aii Systems представила ИИ-платформу для автоматического управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), использующей технологии искусственного интеллекта. Это решение позволяет сократить потребление энергии на 10–20% без дополнительных капитальных затрат в ТРЦ, бизнес-центрах и других крупных помещениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на пресс-службу компании.

Платформа подключается к системам управления зданием и анализирует информацию с датчиков, учитывая погоду и количество людей в помещении. Благодаря этому она может прогнозировать будущие потребности энергии и автоматически оптимизировать работу оборудования в реальном времени.

Эффективность контролируется по показателям кВт·ч на квадратный метр и кВт·ч на градус-сутки, что обеспечивает объективную оценку результатов.

По данным International Energy Agency, в коммерческих зданиях до 40% всех расходов электроэнергии приходится именно на HVAC-системы. Даже 10% экономии означает для владельцев миллионные суммы, особенно в случае сетевых объектов. ИИ-решения открывают доступ к этому потенциалу энергосбережения.

Эти технологии уже применяются в крупных объектах Европы и США, в частности, в торговых центрах, аэропортах и бизнес-кампусах. Благодаря им удается экономить 10–25% ресурсов. В мире уже более 30 тысяч зданий используют системы искусственного интеллекта для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).

Ранее сообщалось, что обороты торгово развлекательных центров в Украине выросли на 20%. У районных ТЦ наблюдается самый низкий уровень вакантности (6,6%).