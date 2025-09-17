Запланована подія 2

Український розробник представив ШІ-платформу для економії енергії в бізнес-центрах та ТРЦ

ТРЦ
Український стартап створив ШІ-платформу, що знижує енергоспоживання ТРЦ на 20% / Depositphotos

Українська компанія Aii Systems презентувала ШІ-платформу для автоматичного управління системами опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC), що використовує технології штучного інтелекту. Це рішення дозволяє скоротити споживання енергії на 10–20% без додаткових капітальних витрат в ТРЦ, бізнес-центрах та інших великих приміщеннях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів з посиланням на пресслужбу компанії.

Платформа підключається до систем керування будівлею та аналізує інформацію з датчиків, враховуючи погоду та кількість людей у приміщенні. Завдяки цьому вона може прогнозувати майбутні потреби в енергії та автоматично оптимізувати роботу обладнання в реальному часі.   

Ефективність контролюється за показниками кВт·год на квадратний метр і кВт·год на градусо-добу, що забезпечує об’єктивну оцінку результатів.

За даними International Energy Agency, у комерційних будівлях до 40% усіх витрат електроенергії припадає саме на HVAC-системи. Навіть 10% економії означає для власників мільйонні суми, особливо у випадку мережевих об’єктів. ШІ-рішення відкривають доступ до цього потенціалу енергозбереження.

Ці технології вже застосовуються у великих об'єктах Європи та США, зокрема в торгових центрах, аеропортах і бізнес-кампусах. Завдяки їм вдається заощаджувати 10–25% ресурсів. У світі вже понад 30 тисяч будівель використовують системи штучного інтелекту для керування системами опалення, вентиляції та кондиціювання (HVAC).

Раніше повідомлялось, що обороти торговельно-розважальних центрів в Україні зросли на 20%. У районних ТЦ спостерігається найнижчий рівень вакантності (6,6%). 

Автор:
Тетяна Бесараб