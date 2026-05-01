Украинский разработчик запустил Avtonomer AI: что он может и зачем нужен

Украинский разработчик Иван Дробот представил облачный сервис Avtonomer AI для интеллектуального распознавания номерных знаков автомобилей. Платформа позволяет превратить обычные IP-камеры в систему контроля доступа без необходимости установки локальных серверов.

Автономер AI автоматически фиксирует въезд и выезд транспорта, распознает номера и дополнительные характеристики автомобиля, а также сохраняет данные в облачной среде. Обработка видеопотока производится в режиме реального времени с использованием инфраструктуры Google Cloud Storage.

При обсуждении пользователи отметили, что подобные задачи можно решать с помощью OpenCV и Tesseract. В то же время, разработчик подчеркнул, что классические инструменты имеют ограничения в реальных условиях.

По его словам, система рассчитана на работу в сложных сценариях, в частности ночью, при движении транспорта, при плохой видимости или засветке фар.

Кроме распознавания номеров, Avtonomer AI определяет марку, модель и цвет автомобиля. Сервис также включает журнал событий, веб-кабинет, аналитику и возможность быстрого подключения IP-камер.

Среди ключевых функций платформы – автоматический учет транспорта 24/7, управление белыми и черными списками, уведомление о появлении заданных номеров и поиск в архиве по разным параметрам.

По словам разработчика, главное преимущество сервиса состоит в отсутствии потребности в дорогом локальном оборудовании. Для работы достаточно IP-камеры и стабильного интернет-соединения.

В настоящее время доступны три тарифных плана, стоимость которых составляет от 1549 до 4425 грн в месяц за одну камеру в зависимости от глубины архива и уровня аналитики.

Добавим, Кабинет министров установил возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера.