Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский разработчик запустил Avtonomer AI: что он может и зачем нужен

Украинский разработчик Иван Дробот представил облачный сервис Avtonomer AI для интеллектуального распознавания номерных знаков автомобилей. Платформа позволяет превратить обычные IP-камеры в систему контроля доступа без необходимости установки локальных серверов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dev.ua.

Автономер AI автоматически фиксирует въезд и выезд транспорта, распознает номера и дополнительные характеристики автомобиля, а также сохраняет данные в облачной среде. Обработка видеопотока производится в режиме реального времени с использованием инфраструктуры Google Cloud Storage.

При обсуждении пользователи отметили, что подобные задачи можно решать с помощью OpenCV и Tesseract. В то же время, разработчик подчеркнул, что классические инструменты имеют ограничения в реальных условиях.

По его словам, система рассчитана на работу в сложных сценариях, в частности ночью, при движении транспорта, при плохой видимости или засветке фар.

Кроме распознавания номеров, Avtonomer AI определяет марку, модель и цвет автомобиля. Сервис также включает журнал событий, веб-кабинет, аналитику и возможность быстрого подключения IP-камер.

Среди ключевых функций платформы – автоматический учет транспорта 24/7, управление белыми и черными списками, уведомление о появлении заданных номеров и поиск в архиве по разным параметрам.

По словам разработчика, главное преимущество сервиса состоит в отсутствии потребности в дорогом локальном оборудовании. Для работы достаточно IP-камеры и стабильного интернет-соединения.

В настоящее время доступны три тарифных плана, стоимость которых составляет от 1549 до 4425 грн в месяц за одну камеру в зависимости от глубины архива и уровня аналитики.

Добавим, Кабинет министров установил возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера.

Автор:
Татьяна Гойденко