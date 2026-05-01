Український розробник запустив Avtonomer AI: що він може і для чого потрібний

Український розробник Іван Дробот представив хмарний сервіс Avtonomer AI для інтелектуального розпізнавання номерних знаків автомобілів. Платформа дозволяє перетворити звичайні IP-камери на систему контролю доступу без необхідності встановлення локальних серверів.

Avtonomer AI автоматично фіксує в’їзд і виїзд транспорту, розпізнає номерні знаки та додаткові характеристики автомобіля, а також зберігає дані у хмарному середовищі. Обробка відеопотоку здійснюється в режимі реального часу з використанням інфраструктури Google Cloud Storage.

Під час обговорення користувачі зазначили, що подібні задачі можна вирішувати за допомогою OpenCV і Tesseract. Водночас розробник підкреслив, що класичні інструменти мають обмеження в реальних умовах.

За його словами, система розрахована на роботу у складних сценаріях, зокрема вночі, під час руху транспорту, при поганій видимості або засвіченні фар.

Окрім розпізнавання номерів, Avtonomer AI визначає марку, модель і колір автомобіля. Сервіс також включає журнал подій, вебкабінет, аналітику та можливість швидкого підключення IP-камер.

Серед ключових функцій платформи — автоматичний облік транспорту 24/7, керування білими та чорними списками, сповіщення про появу заданих номерів і пошук в архіві за різними параметрами.

За словами розробника, головна перевага сервісу полягає у відсутності потреби в дорогому локальному обладнанні. Для роботи достатньо IP-камери та стабільного інтернет-з’єднання.

Наразі доступні три тарифні плани, вартість яких становить від 1549 до 4425 грн на місяць за одну камеру залежно від глибини архіву та рівня аналітики.

