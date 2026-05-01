Український розробник запустив Avtonomer AI: що він може і для чого потрібний

Український розробник Іван Дробот представив хмарний сервіс Avtonomer AI для інтелектуального розпізнавання номерних знаків автомобілів. Платформа дозволяє перетворити звичайні IP-камери на систему контролю доступу без необхідності встановлення локальних серверів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dev.ua

Avtonomer AI автоматично фіксує в’їзд і виїзд транспорту, розпізнає номерні знаки та додаткові характеристики автомобіля, а також зберігає дані у хмарному середовищі. Обробка відеопотоку здійснюється в режимі реального часу з використанням інфраструктури Google Cloud Storage.

Під час обговорення користувачі зазначили, що подібні задачі можна вирішувати за допомогою OpenCV і Tesseract. Водночас розробник підкреслив, що класичні інструменти мають обмеження в реальних умовах.

За його словами, система розрахована на роботу у складних сценаріях, зокрема вночі, під час руху транспорту, при поганій видимості або засвіченні фар.

Окрім розпізнавання номерів, Avtonomer AI визначає марку, модель і колір автомобіля. Сервіс також включає журнал подій, вебкабінет, аналітику та можливість швидкого підключення IP-камер.

Серед ключових функцій платформи — автоматичний облік транспорту 24/7, керування білими та чорними списками, сповіщення про появу заданих номерів і пошук в архіві за різними параметрами.

За словами розробника, головна перевага сервісу полягає у відсутності потреби в дорогому локальному обладнанні. Для роботи достатньо IP-камери та стабільного інтернет-з’єднання.

Наразі доступні три тарифні плани, вартість яких становить від 1549 до 4425 грн на місяць за одну камеру залежно від глибини архіву та рівня аналітики.

Додамо, Кабінет міністрів встановив можливість отримання за бажанням та за додаткову плату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи номерні знаки з використанням засобів поштового звʼязку, зокрема через курʼєра.

Автор:
Тетяна Гойденко