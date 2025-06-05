"Красиві" автомобільні номери за $3500: у Києві викрили працівника сервісного центру МВС та його пособника

У Києві співробітники прокуратури повідомили про підозру працівнику одного із сервісних центрів МВС столиці та його пособнику в одержанні неправомірної вигоди. Підозрювані пропонували власникам автомобілів отримати державні номерні знаки, які містять певну конфігурацію цифр. Їх "послуги" коштували від 8 тисяч гривень до 3500 доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, один з підозрюваних створив та адміністрував у соцмережі Instagram сторінку, де пропонував водіям придбати "красиві"державні номерні знаки, зокрема: 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 1110, 1133, 1313, 1616, 1818, 1777 та інші.

Власник автомобіля мав заплатити гроші за номер офіційно сервісному центру та додаткову "винагороду" через посередника, інакше обраний номер на офіційному сайті зазначався як вже зайнятий.

В ході розслідування задокументовано листування пособника в Instagram та Telegram та замовлено номерні знаки 1616. За цей номер треба було заплатити 8000 грн. Встановлено, що отримані гроші пособник переказав на особисту картку працівника сервісного центру. Крім того, задокументовано продаж підозрюваними номерних знаків 0006, які оцінили у 3500 доларів.

Наразі до суду внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади в сервісному центрі МВС. Встановлюють інші учасники злочину та інші епізоди протиправної діяльності зазначених осіб.

Слідчі дії проводилися за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, у 2024 році українські водії активно замовляли номерні знаки з платними комбінаціями цифр та індивідуальні номерні знаки, що дозволяють виділити авто. Загалом сервісні центри МВС видали 15 003 платних номерних знаки та 15 577 індивідуальних.