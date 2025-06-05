"Красивые" автомобильные номера за $3500: в Киеве разоблачили работника сервисного центра МВД и его пособника

В Киеве сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении работнику одного из сервисных центров МВД столицы и его пособнику в извлечении неправомерной выгоды. Подозреваемые предлагали владельцам автомобилей получить государственные номерные знаки, содержащие определенную конфигурацию цифр. Их "услуги" стоили от 8 тысяч гривен до 3500 долларов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, один из подозреваемых создал и администрировал в соцсети Instagram страницу, где предлагал водителям приобрести "красивые" государственные номерные знаки, в частности: 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 11 1616, 1818, 1777 и другие.

Владелец автомобиля должен был заплатить деньги за номер официально сервисного центра и дополнительное "вознаграждение" через посредника, иначе выбранный номер на официальном сайте указывался как уже занятый.

В ходе расследования задокументирована переписка пособника в Instagram и Telegram и заказаны номерные знаки 1616. За этот номер нужно было заплатить 8000 грн. Установлено, что полученные деньги пособник перевел на личную карточку работника сервисного центра. Кроме того, задокументирована продажа подозреваемыми номерных знаков 0006, которые оценили в 3500 долларов.

В настоящее время в суд внесено ходатайство о применении к подозреваемым мерам пресечения в виде содержания под стражей и отстранения должностного лица от занимаемой должности в сервисном центре МВД. Устанавливаются другие участники преступления и другие эпизоды противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия проводились при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, в 2024 году украинские водители активно заказывали номерные знаки с платными комбинациями цифр и индивидуальные номерные знаки, позволяющие выделить автомобили. В целом сервисные центры МВД выдали 15 003 платных номерных знака и 15 577 индивидуальных.