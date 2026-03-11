Укргазбанк профинансирует развитие топливной инфраструктуры ЗТЭК: подписан меморандум

Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК) закрепила партнерство с государственным Укргазбанком, подписав меморандум о взаимодействии. Документ направлен на повышение эффективности поставок горючего и развитие логистической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr .

Меморандум определяет рамки долгосрочного сотрудничества и предусматривает привлечение дополнительного финансирования для развития транспортной и распределительной инфраструктуры компании.

По словам руководства компании, поддержка банковского сектора критическая для восстановления логистических цепей, пострадавших от российской агрессии.

"Сегодня мы находимся не только в сложных условиях войны в Украине, но и под давлением внешних факторов, таких как стремительный рост цен на нефть и нефтепродукты. Надежное финансовое плечо здесь является залогом стабильного обеспечения страны топливом, а также развития логистической и энергетической инфраструктуры, которая подверглась разрушительным ударам агрессора", — подчеркнул генеральный директор и совладелец группы компаний "ЗТЭК" Олег Чикида.

Речь идет о фиксации и дальнейшем увеличении объемов импорта нефтепродуктов с балтийского и черноморского направлений, создании собственного подвижного состава и перевалочных комплексов.

Что известно о ЗТЭК

Группа компаний ЗТЭК (Западная топливно-энергетическая компания) — украинская энергетическая группа, специализирующаяся на импорте топлива, оптовой торговле, транспортировке и хранении нефтепродуктов.

ЗТЭК активно развивает логистические маршруты поставки горючего в Украину, в том числе железнодорожные перевозки из стран Европейского Союза, а также инфраструктуру перевалки и хранения энергоресурсов.

В структуру группы входят компании, работающие в сфере трейдинга нефтепродуктов, транспортной логистики, хранения и перевалки горючего. Группа также развивает свою инфраструктуру нефтебаз и терминалов, а также работает над созданием собственных розничных проектов на рынке нефтепродуктов.

Напомним, Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК) заняла шестое место среди компаний-импортеров с 30 тыс. т, несмотря на проблемы с замерзшими маршрутами. Компания также открыла новое направление поставки через станцию Вадул-Сирет в сотрудничестве с Vitol.