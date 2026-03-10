Цены на нефть упали: подешевеет ли топливо на украинских АЗС

Несмотря на недавнее падение мировых цен на нефть, удешевление дизельного горючего в Украине в ближайшее время не ожидается. Эксперты объясняют: дизель на границе уже вернулся на прежние уровни, а розничные цены на АЗС еще не полностью отреагировали на ситуацию на оптовом рынке. В таких условиях стоимость дизтоплива на украинских заправках может вырасти до 80–85 грн за литр.

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко , несмотря на падение цен на нефть ожидали удешевления дизтоплива не стоит. Сейчас цены на нефть, а вслед за ними дизельные котировки и цена на дизтопливо на границе откатились к уровню минувшей недели.

"Сегодня на границе предлагали дизтопливо по цене 61-70 грн/л. Мы понимаем, что это горючее надо еще развезти по стране, в Киев это будет стоить еще 2,5 грн/л. Кроме того, сети АЗС имеют расходы на содержание своих станций и это добавляет к цене еще 5 грн/л . говорит эксперт.

По его мнению, в таких условиях цены на дизтопливо на АЗС еще имеют потенциал для роста на 2-3 грн/л. Между тем ситуация с бензином, по словам эксперта, лучше и цены на этот вид горючего расти не будут.

С этим соглашается основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин . Он отмечает, что хотя нефть подешевела, а дизельные котировки в ЕС несколько снизились, розничные цены на дизтопливо с понедельника 9 мая еще не успели подрасти до уровня, соответствующего реальной ситуации на оптовом рынке. По его мнению, цены на дизель на стелах украинских заправок будут двигаться в сторону 80-85 грн/л.

"Цены вернулись к уровню 6 марта. Пока не будет разблокирован Ормузский пролив мировые цены на нефть будут колебаться и сохранять потенциал к росту. А при этих условиях ждать удешевления дизтоплива не стоит", — отметил бизнесмен.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также сомневается, что дизтопливо будет дешеветь. На своей странице в Facebook он написал, что после удешевления нефти цены вернулись на тот уровень, на котором они были на выходных. В комментариях эксперт отметил, что при условии, что цена на границе будет 73 грн/л, цена на АЗС будет двигаться в сторону 80 грн/л.

Напомним, что 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.