Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть упали: подешевеет ли топливо на украинских АЗС

АЗС, бензин, дизтопливо
Рассчитывать на то, что топливо подешевеет пока преждевременно / Freepik

Несмотря на недавнее падение мировых цен на нефть, удешевление дизельного горючего в Украине в ближайшее время не ожидается. Эксперты объясняют: дизель на границе уже вернулся на прежние уровни, а розничные цены на АЗС еще не полностью отреагировали на ситуацию на оптовом рынке. В таких условиях стоимость дизтоплива на украинских заправках может вырасти до 80–85 грн за литр.

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко , несмотря на падение цен на нефть ожидали удешевления дизтоплива не стоит. Сейчас цены на нефть, а вслед за ними дизельные котировки и цена на дизтопливо на границе откатились к уровню минувшей недели.

"Сегодня на границе предлагали дизтопливо по цене 61-70 грн/л. Мы понимаем, что это горючее надо еще развезти по стране, в Киев это будет стоить еще 2,5 грн/л. Кроме того, сети АЗС имеют расходы на содержание своих станций и это добавляет к цене еще 5 грн/л . говорит эксперт.

По его мнению, в таких условиях цены на дизтопливо на АЗС еще имеют потенциал для роста на 2-3 грн/л. Между тем ситуация с бензином, по словам эксперта, лучше и цены на этот вид горючего расти не будут.

С этим соглашается основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин . Он отмечает, что хотя нефть подешевела, а дизельные котировки в ЕС несколько снизились, розничные цены на дизтопливо с понедельника 9 мая еще не успели подрасти до уровня, соответствующего реальной ситуации на оптовом рынке. По его мнению, цены на дизель на стелах украинских заправок будут двигаться в сторону 80-85 грн/л.

"Цены вернулись к уровню 6 марта. Пока не будет разблокирован Ормузский пролив мировые цены на нефть будут колебаться и сохранять потенциал к росту. А при этих условиях ждать удешевления дизтоплива не стоит", — отметил бизнесмен.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также сомневается, что дизтопливо будет дешеветь. На своей странице в Facebook он написал, что после удешевления нефти цены вернулись на тот уровень, на котором они были на выходных. В комментариях эксперт отметил, что при условии, что цена на границе будет 73 грн/л, цена на АЗС будет двигаться в сторону 80 грн/л.

Напомним, что 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Автор:
Степан Крьока