Ціни на нафту впали: чи подешевшає пальне на українських АЗС

Попри нещодавнє падіння світових цін на нафту, здешевшання дизельного пального в Україні найближчим часом не очікується. Експерти пояснюють: дизель на кордоні вже повернувся до попередніх рівнів, а роздрібні ціни на АЗС ще не повністю відреагували на ситуацію на гуртовому ринку. За таких умов вартість дизпалива на українських заправках може зрости до 80–85 грн за літр.

За словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, попри падіння цін на нафту очікували на здешевшання дизпалива не варто. Наразі ціни на нафту, а вслід за ними дизельні котирування та ціна на дизпальне на кордоні відкотилися до рівня минулого тижня.

"Сьогодні на кордоні пропонували дизпальне за ціною 61-70 грн/л. Ми розуміємо що це пальне треба ще розвезти по країні, до Києва це коштуватиме ще 2,5 грн/л. Крім того, мережі АЗС мають видатки для утримання своїх станцій і це додає до ціни ще 5 грн/л. Тобто ціна 76-77 грн/л на АЗС це ще не заробіток, це собівартість", — каже експерт.

На його думку, за таких умов ціни на дизпальне на АЗС ще мають потенціал для зростання на 2-3 грн/л. Тим часом ситуація з бензином, за словами експерта, є кращою і ціни на цей вид пального рости не будуть.

З цим погоджується засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Він зазначає, що хоча нафта здешевшала, а дизельні котирування в ЄС дещо знизилися, роздрібні ціни на дизпальне з понеділка 9 травня ще не встигли підрости до рівня, який відповідає реальній ситуації на гуртовому ринку. На його думку ціни на дизель на стелах українських заправок будуть рухатися в бік 80-85 грн/л.

"Ціни повернулися до рівня 6 березня. Поки не буде розблоковано Ормузьку протоку світові ціни на нафту коливатимуться та зберігатимуть потенціал до зростання. А за цих умов чекати на здешевшання дизпального не варто", — зауважив бізнесмен.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, також сумнівається, що дизпаливо буде дешевшати. На своїй сторінці в Facebook він написав, що після здешевшання нафти ціни повернулися на той рівнень на якому вони були на вихідних. В коментарях експерт зауважив, що за умови, якщо ціна на кордоні буде 73 грн/л, ціна на АЗС рухатиметься в бік 80 грн/л.

Нагадаємо, що 10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.