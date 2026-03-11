Запланована подія 2

Укргазбанк профінансує розвиток паливної інфраструктури ЗПЕК: підписано меморандум

ЗПЕК
Укргазбанк став фінансовим партнером групи ЗПЕК

Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) закріпила партнерство з державним “Укргазбанком”, підписавши меморандум про взаємодію. Документ спрямований на підвищення ефективності постачань пального та розвиток логістичної інфраструктури. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Меморандум визначає рамки довгострокової співпраці та передбачає залучення додаткового фінансування для розвитку транспортної та розподільчої інфраструктури компанії.

За словами керівництва компанії, підтримка банківського сектору є критичною для відновлення логістичних ланцюгів, що постраждали від російської агресії.

"Сьогодні ми перебуваємо не тільки у надскладних умовах війни в Україні, а й під тиском зовнішніх факторів, таких як стрімке зростання цін на нафту і нафтопродукти. Надійне фінансове плече тут є запорукою стабільного забезпечення країни пальним, а також розвитку логістичної й енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнівних ударів агресора", — наголосив генеральний директор та співвласник групи компаній "ЗПЕК" Олег Чикида.

Йдеться про фіксацію й подальше збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів з балтійського й чорноморського напрямків, створення власного рухомого складу та перевалювальних комплексів.

Що відомо про ЗПЕК

Група компаній "ЗПЕК" (Західна паливно-енергетична компанія) — українська енергетична група, спеціалізується на імпорті пального, оптовій торгівлі, транспортуванні та зберіганні нафтопродуктів. 

ЗПЕК активно розвиває логістичні маршрути постачання пального до України, зокрема залізничні перевезення з країн Європейського Союзу, а також інфраструктуру перевалки та зберігання енергоресурсів.

До структури групи входять компанії, що працюють у сфері трейдингу нафтопродуктів, транспортної логістики, зберігання та перевалки пального. Група також розвиває власну інфраструктуру нафтобаз та терміналів, а також працює над створенням власних роздрібних проєктів на ринку нафтопродуктів.

Нагадаємо, Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) посіла шосте місце серед  компаній-імпортерів з 30 тис. т, попри проблеми із замерзлими маршрутами. Компанія також відкрила новий напрямок постачання через станцію Вадул-Сірет у співпраці з Vitol.

Автор:
Тетяна Бесараб