Морози "відсіяли" імпортерів: ринок дизелю в січні просів на 43%

Рекордні морози та зміна логістики поставок суттєво переформатували український ринок імпорту нафтопродуктів. У січні кількість компаній-імпортерів скоротилася зі 126 до 102 — це найнижчий показник із травня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Загальний обсяг постачань становив 455,6 тис. т, що на 43% менше, ніж у грудні, але на 44% більше у річному вимірі.

Через втрату південних напрямків основні події розгорталися навколо західних маршрутів. "Південні" трейдери втратили обсяги, тоді як компанії із західною логістикою змогли частково виграти від ситуації. Частка топ-10 імпортерів зросла до 83% проти 74% у грудні.

Компанія не лише втримала перше місце, а й збільшила постачання до 88 тис. т (+6%). Особливо показовим стало зростання імпорту арктичного дизелю — майже до 13 тис. т, що вдвічі більше, ніж у грудні.

Ключову роль у поставках відіграв польський концерн ORLEN, а додаткові обсяги надходили з Литви, Румунії та країн Балтії.

Втім, надприбутків це не принесло: премії на додаткові партії сягали $230/т, а логістика вимагала додаткових витрат.

"Укрнафта" вперше стала другою

Державна компанія збільшила імпорт на 14% — до 68 тис. т — завдяки ставці на довгострокові та надійні контракти з ORLEN. Паралельно тестуються альтернативні напрямки, зокрема через OMV Petrom.

UPG скоротила імпорт на 21% — до 50 тис. т. Головною причиною стало замерзання водних шляхів у районі Щецина та Одера, що зірвало графік танкерів.

Компанія АТ Енерго Трейд після грудневого рекорду (114 тис. т) у січні обвалилася до 48 тис. т через невідповідність "південного" дизелю зимовим умовам. Ситуацію ускладнила зупинка експорту в Україну з боку MOL.

Мережа WOG зберегла стандартні обсяги, але зіткнулася з дефіцитом арктичного пального.

Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) посіла шосте місце з 30 тис. т, попри проблеми із замерзлими маршрутами. Компанія також відкрила новий напрямок постачання через станцію Вадул-Сірет у співпраці з Vitol.

Аутсайдери місяця

Суттєве падіння показали:

"Пейд" — мінус 73%,

"Д.Трейдінг" — мінус 80%.

До топ-10 також увійшли "Мартін Трейд" та "БРСМ-Нафта", але з істотним скороченням обсягів.

Більшість компаній не планує повертатися до південних напрямків до потепління. Ринок і надалі концентруватиметься на західному кордоні, де загострюється конкуренція, руйнуються старі партнерства та формуються нові альянси.

Нагадаємо, імпорт дизпального у перші тижні січня був мінімальним завдяки значним постачанням наприкінці минулого року. Основна активність відбувалася на заході України завдяки попиту на морозостійке паливо.