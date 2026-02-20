Морозы "отсеяли" импортеров: рынок дизеля в январе просел на 43%

Рекордные морозы и изменение логистики поставок существенно переформатировали украинский рынок импорта нефтепродуктов. В январе количество компаний-импортеров сократилось со 126 до 102 – это самый низкий показатель с мая 2022 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr.

Общий объем поставок составил 455,6 тыс. т, что на 43% меньше, чем в декабре, но на 44% больше в годовом исчислении.

Из-за утраты южных направлений основные события разворачивались вокруг западных маршрутов. "Южные" трейдеры потеряли объемы, в то время как компании с западной логистикой смогли частично выиграть от ситуации. Доля топ-10 импортеров выросла до 83% против 74% в декабре.

Компания не только удержала первое место, но и увеличила поставки до 88 тыс. т (+6%). Особенно показательным стал рост импорта арктического дизеля почти до 13 тыс. т, что вдвое больше, чем в декабре.

Ключевую роль в поставках сыграл польский концерн ORLEN, а дополнительные объемы поступали из Литвы, Румынии и Балтии.

Впрочем, сверхприбылей это не принесло: премии на дополнительные партии достигали $230/т, а логистика требовала дополнительных расходов.

"Укрнафта" впервые стала второй

Государственная компания увеличила импорт на 14% - до 68 тыс. т - благодаря ставке на долгосрочные и надежные контракты с ORLEN. Параллельно тестируются альтернативные направления, в частности, через OMV Petrom.

UPG сократила импорт на 21% - до 50 тыс. т. Главной причиной стало замерзание водных путей в районе Щецина и Одера, что сорвало график танкеров.

Компания АО Энерго Трейд после декабрьского рекорда (114 тыс. т) в январе обвалилась до 48 тыс. т из-за несоответствия "южному" дизелю зимним условиям. Ситуацию усложнила остановка экспорта в Украину со стороны MOL.

Сеть WOG сохранила стандартные объемы, но столкнулась с дефицитом горючего горючего.

Западная топливно-энергетическая компания (ЗТЭК) заняла шестое место с 30 тыс. т, несмотря на проблемы с замерзшими маршрутами. Компания также открыла новое направление поставки через станцию Вадул-Сирет в сотрудничестве с Vitol.

Аутсайдеры месяца

Существенное падение показали:

"Пейд" - минус 73%,

"Д.Трейдинг" - минус 80%.

В топ-10 также вошли "Мартин Трейд" и "БРСМ-Нефть", но с существенным сокращением объемов.

Большинство компаний не планирует возвращаться в южные направления к потеплению. Рынок будет и дальше концентрироваться на западной границе, где обостряется конкуренция, разрушаются старые партнерства и формируются новые альянсы.

Напомним, импорт дизтоплива в первые недели января был минимальным благодаря значительным поставкам в конце прошлого года. Основная активность происходила на западе Украины, благодаря спросу на морозостойкое топливо.