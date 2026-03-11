"Укрпочта" объяснила контракт с поставщиком коробок, подозреваемого в бизнесе в России

"Укрпочта" заявляет, что заключили контракт с Трипольским упаковочным комбинатом, владельца которого подозревается в финансировании РФ, в соответствии с законами.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении "Укрпочты".

Проверки были проведены в полном объеме

В компании отметили, что осуществляют закупки в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" и другими профильными актами законодательства.

Все процедуры закупки проводятся через систему Prozorro с обязательной проверкой участников закупок через открытые реестры и открытые базы данных в рамках действующего законодательства.

"На момент заключения договоров с Трипольским упаковочным комбинатом в июле 2025 года все предусмотренные законодательством и внутренними нормативными документами "Укрпочты" проверки были проведены в полном объеме", - отметили в компании.

В "Укрпочте" подчеркнули, что по результатам проверок " никаких установленных законом оснований для отклонения предложения участника или отказа от заключения договора обнаружено не было".

У поставщика коробок "Укрпочты" нашли бизнес в РФ и российский паспорт

Ранее журналисты выяснили, что Геннадий Минин, владеющий рядом бизнес-структур, занимающихся переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки, и у которого "Укрпочта" закупает коробки, может быть причастен к созданию компаний-клонов украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Также у него есть российское гражданство.

Согласно сообщению расследователей, Минин владеет рядом бизнес-структур в Украине, занимающихся переработкой бумаги и производством картонной упаковки. В частности, ему принадлежит Трипольский упаковочный комбинат в Киевской области, по информации модуля аналитики Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения заключил контракт с Укрпочтой на поставку коробок и ящиков почти на 90 млн грн.