У поставщика коробок "Укрпочты" нашли бизнес в России и российский паспорт – расследование

Журналисты выяснили, что бизнесмен Геннадий Минин, у которого "Укрпочта" закупает коробки, может быть причастен к созданию компаний-клонов украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области. Также у него есть российское гражданство. Адвокат бизнесмена все отрицает.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в совместном расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода"), "Следствия.Инфо" и KibOrg.

Перерегистрировались в соответствии с законодательством России

По данным журналистов, в марте 2022 года бизнес Минина в Луганской области — "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК) — получил повреждения. Впоследствии предприятия бизнесмена "РКТК" и "Донмакр", входящего в корпоративную группу комбината, перерегистрировались в соответствии с законодательством России.

В расследовании говорится, что осенью 2022 года у компаний якобы появились "клоны" в российском реестре — фирмы с такими же названиями и местом регистрации, а указанным руководителем был именно Геннадий Минин.

Расследование указывает, что совладельцами российского "Донмакра" числятся российский "клон" "РКТК" и два бизнес-партнера Минина в украинском картонном бизнесе. Также в ноябре 2024 года на договорах между российским аналогом РКТК и компанией Южно-региональный регистратор была отметка ЛНР и, вероятно, подпись Минина.

На другом же документе в шапке якобы было указано "Донецкую народную республику" и самого Геннадия Минина указывали как "представителя соучредителя "РКТК" и секретаря заседания", а на последней странице — похожая на его подпись.

Адвокат Минина в ответе журналистам отрицал причастность бизнесмена к подписанию этих документов и отметил, что существование фотографий договоров, якобы подписавших эксдепутат, свидетельствуют о "неправомерных действиях третьих лиц с целью завладения активами ЧАО "РКТК", которые остались в Рубежном Луганской области".

Бизнес по переработке бумаги в России

Журналисты также утверждают, что у родственников Минина есть бизнес по переработке бумаги в России, а сын бизнесмена - Кирилл Минин, является членом совета директоров предприятия РФ "Пэкэджинг Кубань", основным акционером которого является "РКТК" Геннадия Минина, а также владеет более 10 компаниями в Краснодарском крае и в Ростовской области РФ.

Кроме того, Геннадий Минин и его жена Наталья, вероятно, имеют российское гражданство - проект KibOrg нашел их на сайте российской налоговой, а журналисты подтвердили это "обнаружив индивидуальные налоговые номера Мининых в официальном реестре Федеральной налоговой службы РФ".

В расследовании говорится, что по состоянию на март 2026 года паспорт предпринимателя действителен.

Проект KibOrg также нашел, что у Минина, похоже, есть вложения в российском подсанкционном "Сбербанке" за 2021-2024 годы.

Журналисты указывают, что "РКТК" Минина было одним из трех предприятий, с которого бывший народный депутат Виктор Медведчук (тогда лидер ОПЗЖ) просил президента РФ Владимира Путина, среди прочего, снять российские санкции с компаний этого бизнесмена, и ему это удалось.

В настоящее время Геннадий Минин владеет рядом предприятий по производству картонных упаковок и переработке бумаги. Одним из таких бизнесов является Трипольский упаковочный комбинат в Киевской области, с которым, как указывает расследование, "Укрпочта" заключила контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.

Отметим, в 2025 году "Укрпочта" уплатила более 3,6 млрд грн налогов в разные уровни бюджетов Украины.