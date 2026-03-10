Запланована подія 2

У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у Росії та російський паспорт – розслідування

Геннадій Мінін
Геннадій Мінін / Радио Свобода

Журналісти з’ясували, що бізнесмен Геннадій Мінін, у якого "Укрпошта" закуповує коробки, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Також він має російське громадянство. Адвокат бізнесмена все заперечує.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), "Слідства.Інфо" і KibOrg.

Перереєструвалися відповідно до законодавства Росії

За даними журналістів, у березні 2022 року бізнес Мініна на Луганщині — "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК) — зазнав пошкоджень. Згодом підприємства бізнесмена "РКТК" і "Донмакр", який входить до корпоративної групи комбінату, перереєструвалися відповідно до законодавства Росії.

Фото 2 — У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у Росії та російський паспорт – розслідування
Фото: "Радіо Свобода"

У розслідуванні йдеться про те, що восени 2022 року в компаній нібито з’явилися "клони" в російському реєстрі — фірми з такими самими назвами й місцем реєстрації, а вказаним керівником був саме Геннадій Мінін.

Розслідування вказує, що співвласниками російського "Донмакр" значаться російський "клон" "РКТК" і двоє бізнес-партнерів Мініна в українському картонному бізнесі. Також у листопаді 2024 року на договорах між російським аналогом "РКТК" і компанією "Южно-региональный регистратор" була позначка "ЛНР" і, ймовірно, підпис Мініна. 

На іншому ж документі у шапці нібито було зазначено "Донецьку народну республіку" й самого Геннадія Мініна вказували як "представника співзасновника "РКТК" та секретаря засідання", а на останній сторінці — схожий на його підпис.

Фото 3 — У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у Росії та російський паспорт – розслідування
Фото: "Радіо Свобода"

Адвокат Мініна у відповіді журналістам заперечив причетність бізнесмена до підписання цих документів і зазначив, що існування фотографій договорів, які нібито підписав ексдепутат, свідчать про "неправомірні дії третіх осіб із метою заволодіння активами ПрАТ "РКТК", які залишились у Рубіжному Луганської області". 

Бізнес із перероблення паперу в Росії

Журналісти також стверджують, що в родичів Мініна є бізнес із перероблення паперу в Росії, а син бізнесмена — Кирило Мінін, є членом ради директорів підприємства РФ "Пэкэджинг Кубань", основним акціонером якого є "РКТК" Геннадія Мініна, а також володіє понад десятьма компаніями у Краснодарському краї та в Ростовській області РФ.

Крім того, Геннадій Мінін і його дружина Наталія, ймовірно, мають російське громадянство — проєкт KibOrg знайшов їх на сайті російської податкової, а журналісти підтвердили це "віднайшовши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ". 

У розслідуванні йдеться, що станом на березень 2026 року паспорт підприємця є дійсним.

Проєкт KibOrg також виявив, що у Мініна, схоже, є вкладення у російському підсанкційному "Сбербанку" за 2021-2024 роки. 

Журналісти вказують, що "РКТК" Мініна було одним із трьох підприємств, з якого колишній народний депутат Віктор Медведчук (тоді – лідер ОПЗЖ) просив президента РФ Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося.

Нині Геннадій Мінін володіє низкою підприємств із виробництва картонних упаковок і перероблення паперу. Одним із таких бізнесів є Трипільський пакувальний комбінат на Київщині, з яким, як вказує розслідування, "Укрпошта" уклала контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Зауважимо, у 2025 році “Укрпошта” сплатила понад 3,6 млрд грн податків до різних рівнів бюджетів України.

Автор:
Світлана Манько