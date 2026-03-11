Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" пояснила контракт з постачальником коробок, якого підозрюють у бізнесі в Росії

Укрпошта
"Укрпошта" пояснила контракт з постачальником коробок, якого підозрюють у бізнесі в РФ та окупаціїФото: Укрпошта

"Укрпошта" заявляє, що уклали контракт із Трипільським пакувальним комбінатом, власника якого підозрюють у фінансуванні РФ, відповідно до законів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві "Укрпошти".

Перевірки було проведено в повному обсязі

У компанії зазначили, що здійснюють закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших профільних актів законодавства.

Усі закупівельні процедури проводяться через систему Prozorro з обов’язковою перевіркою учасників закупівель через відкриті реєстри та відкриті бази даних у межах чинного законодавства.

"На момент укладення договорів із Трипільським пакувальним комбінатом у липні 2025 року всі передбачені законодавством і внутрішніми нормативними документами "Укрпошти" перевірки було проведено в повному обсязі", — наголосили в компанії.

В "Укрпошті" підкреслили, що за результатами перевірок "жодних встановлених законом підстав для відхилення пропозиції учасника або відмови від укладення договору виявлено не було".

У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у РФ та російський паспорт

Раніше журналісти з’ясували, що Геннадій Мінін, який володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки, і у якого "Укрпошта" закуповує коробки, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Також він має російське громадянство. 

Згідно з повідомленням розслідувачів, Мінін володіє низкою бізнес-структур в Україні, які займаються переробкою паперу і виробництвом картонної упаковки. Зокрема, йому належить Трипільський пакувальний комбінат у Київській області, який, за інформацією модуля аналітики Bi Prozorro, від початку повномасштабного вторгнення уклав контракт з Укрпоштою на поставку коробок і ящиків майже на 90 млн грн.

Автор:
Світлана Манько