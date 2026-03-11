"Укрпошта" пояснила контракт з постачальником коробок, якого підозрюють у бізнесі в Росії

"Укрпошта" заявляє, що уклали контракт із Трипільським пакувальним комбінатом, власника якого підозрюють у фінансуванні РФ, відповідно до законів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві "Укрпошти".

Перевірки було проведено в повному обсязі

У компанії зазначили, що здійснюють закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших профільних актів законодавства.

Усі закупівельні процедури проводяться через систему Prozorro з обов’язковою перевіркою учасників закупівель через відкриті реєстри та відкриті бази даних у межах чинного законодавства.

"На момент укладення договорів із Трипільським пакувальним комбінатом у липні 2025 року всі передбачені законодавством і внутрішніми нормативними документами "Укрпошти" перевірки було проведено в повному обсязі", — наголосили в компанії.

В "Укрпошті" підкреслили, що за результатами перевірок "жодних встановлених законом підстав для відхилення пропозиції учасника або відмови від укладення договору виявлено не було".

У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у РФ та російський паспорт

Раніше журналісти з’ясували, що Геннадій Мінін, який володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки, і у якого "Укрпошта" закуповує коробки, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Також він має російське громадянство.

Згідно з повідомленням розслідувачів, Мінін володіє низкою бізнес-структур в Україні, які займаються переробкою паперу і виробництвом картонної упаковки. Зокрема, йому належить Трипільський пакувальний комбінат у Київській області, який, за інформацією модуля аналітики Bi Prozorro, від початку повномасштабного вторгнення уклав контракт з Укрпоштою на поставку коробок і ящиків майже на 90 млн грн.