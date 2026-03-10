Запланована подія 2

Понад 1,1 млн євро для Росії: директору картонно-тарного підприємства повідомили про підозру

прокуратура
У Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства

У Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства, який уклав договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро. 

Як  пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

1,1 млн євро для Росії

За даними слідства, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − який незмінно очолює підприємство з моменту заснування.

Зазначається, що у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро. У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з російською стороною.

Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС.

У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро. З метою прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв додаткові 92,4 тис. євро за відвантаження та покриття ПДВ.

"Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил", - наголосив Кравченко.

Він додав, що під час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі чоловіка затримано, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Генеральний прокурор не називає прізвища підозрюваного.

Раніше журналісти з’ясували, що Геннадій Мінін, який володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки, і у якого "Укрпошта" закуповує коробки, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Також він має російське громадянство. 

Автор:
Світлана Манько