Более 1,1 млн евро для России: директору картонно-тарного предприятия сообщили о подозрении

В Киеве задержан и сообщен о подозрении директору картонно-тарного предприятия, заключившему договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

1,1 млн евро для России

По данным следствия, предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях. 99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар – гражданин Украины – неизменно возглавляющий предприятие с момента основания.

Отмечается, что в 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн. евро. В рамках выполнения сделки на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро подписки.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с российской стороной.

Для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника. Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии было ввезено на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС.

В рамках этой схемы российскому поставщику перечислили остаток по договору в размере более 382 тыс. евро. В целях ускорения поставок подозреваемый также пообещал дополнительные 92,4 тыс. евро за отгрузку и возмещение НДС.

"Таким образом, мужчина добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которого в виде налогов поступает в бюджет РФ и используется для финансирования ее вооруженных сил", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в ходе обысков на предприятии изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

В настоящее время мужчина задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральный прокурор не называет фамилию подозреваемого.

Ранее журналисты выяснили, что Геннадий Минин, владеющий рядом бизнес-структур, занимающихся переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки, и у которого "Укрпочта" закупает коробки, может быть причастен к созданию компаний-клонов украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Также у него есть российское гражданство.