Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт муки в ЕС упал до 35%: куда Украина продает продукцию

мука
Украина экспортировала более 48 тысяч тонн муки / Depositphotos

В июле-марте 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 48,3 тыс. т пшеничной муки. Для сравнения, за аналогичный промежуток в прошлом сезоне объемы экспорта составляли 49,8 тыс. т.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете союза "Мукомолы Украины".

В текущем сезоне зафиксировано существенное изменение доли экспорта в Европейский Союз. Поставки в страны ЕС составляют 35% от общего объема, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 44%.

Крупнейшими импортерами украинской муки остаются:

  • Молдова – 14,9 тыс. т
  • Палестина - 9,2 тыс. т
  • Чехия - 7,4 тыс. т
  • Израиль – 4,4 тыс. т
  • Испания - 4,2 тыс. т

В то же время, Украина наращивает импорт этой продукции. В течение девяти месяцев текущего сезона объемы закупок выросли до 2,3 тыс. т. В предыдущем маркетинговом году этот показатель был ниже и составил около 1,9 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне

Автор:
Татьяна Бессараб