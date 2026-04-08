Экспорт муки в ЕС упал до 35%: куда Украина продает продукцию

В июле-марте 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 48,3 тыс. т пшеничной муки. Для сравнения, за аналогичный промежуток в прошлом сезоне объемы экспорта составляли 49,8 тыс. т.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете союза "Мукомолы Украины".

В текущем сезоне зафиксировано существенное изменение доли экспорта в Европейский Союз. Поставки в страны ЕС составляют 35% от общего объема, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 44%.

Крупнейшими импортерами украинской муки остаются:

Молдова – 14,9 тыс. т

Палестина - 9,2 тыс. т

Чехия - 7,4 тыс. т

Израиль – 4,4 тыс. т

Испания - 4,2 тыс. т

В то же время, Украина наращивает импорт этой продукции. В течение девяти месяцев текущего сезона объемы закупок выросли до 2,3 тыс. т. В предыдущем маркетинговом году этот показатель был ниже и составил около 1,9 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне