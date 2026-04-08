Експорт борошна до ЄС впав до 35%: куди Україна продає продукцію

Протягом липня–березня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 48,3 тис. т пшеничного борошна. Для порівняння, за аналогічний проміжок минулого сезону обсяги експорту становили 49,8 тис. т.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті спілки "Борошномели України".

У поточному сезоні зафіксовано суттєву зміну частки експорту до Європейського Союзу. Наразі поставки до країн ЄС становлять 35% від загального обсягу, тоді як торік цей показник сягав 44%.

Найбільшими імпортерами українського борошна залишаються:

Молдова — 14,9 тис. т

Палестина — 9,2 тис. т

Чехія — 7,4 тис. т

Ізраїль — 4,4 тис. т

Іспанія — 4,2 тис. т

Водночас Україна нарощує імпорт цієї продукції. Протягом дев’яти місяців поточного сезону обсяги закупівель зросли до 2,3 тис. т. У попередньому маркетинговому році цей показник був нижчим і становив близько 1,9 тис. т.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні