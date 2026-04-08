Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт борошна до ЄС впав до 35%: куди Україна продає продукцію

борошно
Україна експортувала понад 48 тисяч тонн борошна

Протягом липня–березня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 48,3 тис. т пшеничного борошна. Для порівняння, за аналогічний проміжок минулого сезону обсяги експорту становили 49,8 тис. т.

У поточному сезоні зафіксовано суттєву зміну частки експорту до Європейського Союзу. Наразі поставки до країн ЄС становлять 35% від загального обсягу, тоді як торік цей показник сягав 44%.

Найбільшими імпортерами українського борошна залишаються:

  • Молдова — 14,9 тис. т
  • Палестина — 9,2 тис. т
  • Чехія — 7,4 тис. т
  • Ізраїль — 4,4 тис. т
  • Іспанія — 4,2 тис. т

Водночас Україна нарощує імпорт цієї продукції. Протягом дев’яти місяців поточного сезону обсяги закупівель зросли до 2,3 тис. т. У попередньому маркетинговому році цей показник був нижчим і становив близько 1,9 тис. т.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні

Автор:
Тетяна Бесараб