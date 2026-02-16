Запланована подія 2

Експорт борошна з України у 2025 році впав до історичного мінімуму за 20 років: які компанії в лідерах

борошно
У 2025 році експорт борошна з України впав до історичного мінімуму / Freepik

За підсумками 2025 року експорт борошна з України впав до 66,8 тис. тонн, що є найнижчим показником з 2006 року, коли на ринок було поставлено 105,3 тис. тонн. Основним напрямком збуту став Європейський Союз, куди спрямовується понад половина продукції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті спілки "Борошномели України", оприлюдненому виданням "АПК-Інформ".

Динаміка обсягів

Поточні показники суттєво поступаються попереднім родам:

  • у порівнянні з 2021 роком експорт скоротився на 36,6%; 
  • у порівнянні з 2022 роком зафіксовано падіння на 15,3%.

Географія та логістика

Основними ринками збуту наразі залишаються Молдова та країни Європейського Союзу. Частка ЄС перевищує 50% від загального обсягу експорту борошна. Через неможливість повноцінного використання портів, доставка продукції відбувається залізничними та автомобільними шляхами.

Фактори впливу

Згідно з документом "Борошномелів України", основними причинами скорочення є зміна логістичних ланцюгів та втрата традиційних ринків збуту. Експерти наголошують, що можливість відновлення конкуренції на світовому ринку залежить від відновлення повноцінної роботи українських морських портів.

Лідери ринку 2025

Серед членів спілки "Борошномели України" товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький КХП №2" та "Столичний млин" – найбільші виробники борошна протягом багатьох років.

ТОП-14 українських виробників борошна за 2025 рік:

  • ТОВ "Вінницький КХП № 2" — 110 343 т; 
  • ТОВ "Столичний млин" — 91 600 т; 
  • ТОВ "ДМК Дніпромлин" — 53 268 т; 
  • ТОВ ВКФ "Рома" — 47 864 т; 
  • ТОВ "ТК "Новаторг" — 41 190 т; 
  • ПАТ "Рівне-борошно" — 33 780 т; 
  • ТОВ "ТД "Зернарі" — 32 297 т; 
  • Hd-group — 25 423 т; 
  • ТОВ "Ельдорадо" — 24 954 т; 
  • ПрАТ "Черкаський КХП" — 22 485 т; 
  • ТОВ "Диканька млин" — 17 256 т; 
  • ТОВ "Ньюсфера" — 14 406 т; 
  • КХП "Білоцерківхлібопродукт" — 7 449 т; 
  • ТОВ "Агро-юг-сервіс" — 4 852 т.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2025/26 маркетинговому році може скоротити експорт пшеничного борошна до 65 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у попередньому сезоні

Автор:
Тетяна Ковальчук