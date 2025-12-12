Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нова квота на експорт борошна до ЄС змінить правила гри для українських підприємств

борошно
Українське борошно отримало власну річну квоту в Євросоюзі / Depositphotos

Вперше запроваджена у 2025 році річна тарифна квота на експорт 30 тисяч тонн українського борошна до ЄС надає вітчизняному борошномельному бізнесу можливості для довгострокового планування своєї діяльності.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки “Борошномели України” Родіон Рибчинський.

"Це рішення відкриває можливість довгострокового планування. Підприємства, орієнтовані на експорт, уже інвестували близько 17 млн євро в модернізацію, і тепер розуміють, що ці інвестиції матимуть перспективу", — наголосив керівник спілки на XVII міжнародній конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

Він нагадав, що до 2022 року експорт борошна був вкрай ускладнений, оскільки він відбувався в межах спільної квоти з пшеницею.

Ситуація змінилася після 2022 року, коли відкрилися торговельні преференції ЄС, що дозволило українському борошну активно вийти на європейський ринок. В результаті, у 2023 році експорт досяг 73 тисяч тонн.  

"Ці обсяги стали аргументом у перемовинах: якщо 73 тисячі тонн успішно поставлено до ЄС, питання про невідповідність українського борошна європейським вимогам якості відпадає", — наголосив керівник Спілки.

Рибчинський зазначив, що українське борошно сьогодні присутнє на ринках Німеччини, Чехії, Іспанії та Італії, а окрема квота на експорт є прямим результатом спільної аналітичної та переговорної роботи бізнесу в особі профільних організацій та держави.

Протягом 11 місяців 2025 року експорт борошна до ЄС склав близько 26 тис. тонн, тому очікується, що українські виробники борошна будуть повністю вибирати квоту.

Також він підкреслив, що подальший перегляд квот у 2028 році може відкрити додаткові можливості для розширення присутності української борошномельної продукції в Європі.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні відновили роботу 88 борошномельних підприємства. У 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році - 10.

Автор:
Тетяна Бесараб