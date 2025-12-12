Нова квота на експорт борошна до ЄС змінить правила гри для українських підприємств

Вперше запроваджена у 2025 році річна тарифна квота на експорт 30 тисяч тонн українського борошна до ЄС надає вітчизняному борошномельному бізнесу можливості для довгострокового планування своєї діяльності.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки “Борошномели України” Родіон Рибчинський.

"Це рішення відкриває можливість довгострокового планування. Підприємства, орієнтовані на експорт, уже інвестували близько 17 млн євро в модернізацію, і тепер розуміють, що ці інвестиції матимуть перспективу", — наголосив керівник спілки на XVII міжнародній конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

Він нагадав, що до 2022 року експорт борошна був вкрай ускладнений, оскільки він відбувався в межах спільної квоти з пшеницею.

Ситуація змінилася після 2022 року, коли відкрилися торговельні преференції ЄС, що дозволило українському борошну активно вийти на європейський ринок. В результаті, у 2023 році експорт досяг 73 тисяч тонн.

"Ці обсяги стали аргументом у перемовинах: якщо 73 тисячі тонн успішно поставлено до ЄС, питання про невідповідність українського борошна європейським вимогам якості відпадає", — наголосив керівник Спілки.

Рибчинський зазначив, що українське борошно сьогодні присутнє на ринках Німеччини, Чехії, Іспанії та Італії, а окрема квота на експорт є прямим результатом спільної аналітичної та переговорної роботи бізнесу в особі профільних організацій та держави.

Протягом 11 місяців 2025 року експорт борошна до ЄС склав близько 26 тис. тонн, тому очікується, що українські виробники борошна будуть повністю вибирати квоту.

Також він підкреслив, що подальший перегляд квот у 2028 році може відкрити додаткові можливості для розширення присутності української борошномельної продукції в Європі.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні відновили роботу 88 борошномельних підприємства. У 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році - 10.