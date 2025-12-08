Україна знизила експорт пшеничного борошна: які країни скоротили імпорт

За перші п'ять місяців 2025/26 маркетингового року (МР) Україна експортувала 26 тисяч тонн пшеничного борошна. Цей показник демонструє значне зниження на 11% порівняно з аналогічним періодом попереднього 2024/25 МР.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зокрема, у листопаді було відвантажено 5,4 тис. тонн продукції, що на 7% менше, ніж роком раніше.

За даними аналітиків, основний обсяг українського борошна традиційно припав на:

Молдову (30% від загального експорту);

Чехію (18%);

Палестину (16%).

Проте, слід відзначити, що ключові імпортери помітно зменшили свої закупівлі:

Молдова придбала 7,9 тис. тонн, що на 10% менше;

Чехія імпортувала 4,7 тис. тонн, зафіксувавши спад на 23%;

Палестина скоротила обсяг найбільше: 4,3 тис. тонн проти 5,7 тис. тонн минулого сезону, що становить зниження на 25%.

Зниження експорту корелюється зі зменшенням внутрішнього виробництва: у липні-листопаді 2025/26 МР в Україні було вироблено 371,7 тис. тонн борошна, що на 8% менше, ніж у попередньому сезоні. Загалом, аналітики очікують, що продовольча переробка пшениці в поточному МР становитиме 2,6 млн тонн, поступаючись показникам минулого сезону на 2%.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні відновили роботу 88 борошномельних підприємства. У 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році - 10.