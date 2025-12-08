Украина снизила экспорт пшеничной муки: какие страны сократили импорт

За первые пять месяцев 2025/26 маркетингового года (МР) Украина экспортировала 26 тысяч тонн пшеничной муки. Этот показатель демонстрирует значительное снижение на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2024/25 МГ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

В частности, в ноябре было отгружено 5,4 тыс. тонн продукции, что на 7% меньше, чем годом ранее.

По данным аналитиков, основной объем украинской муки традиционно пришелся на:

Молдову (30% общего экспорта);

Чехию (18%);

Палестина (16%).

Однако следует отметить, что ключевые импортеры заметно уменьшили свои закупки:

Молдова приобрела 7,9 тыс. тонн, что на 10% меньше;

Чехия импортировала 4,7 тыс. тонн, зафиксировав спад на 23%;

Палестина сократила объем больше: 4,3 тыс. тонн против 5,7 тыс. тонн в прошлом сезоне, что составляет снижение на 25%.

Снижение экспорта коррелируется с уменьшением внутреннего производства: в июле-ноябре 2025/26 МГ в Украине было произведено 371,7 тыс. тонн муки, что на 8% меньше, чем в предыдущем сезоне. В целом, аналитики ожидают, что продовольственная переработка пшеницы в текущем МГ будет составлять 2,6 млн тонн, уступая показателям прошлого сезона на 2%.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине возобновили работу 88 мукомольных предприятий. В 2024 году начали работу 22 предприятия, а в 2025 году – 10.