Мука, крупы, макароны: в Украине в этом году заработали десять зерноперерабатывающих предприятий

С начала полномасштабной войны в Украине возобновили работу 88 мукомольных предприятий. В 2024 году начали работу 22 предприятия, а в 2025 году – 10.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на конец 2021 года в Украине было 678 промышленных предприятий, работавших в зерноперерабатывающей отрасли. из-за войны потеряно 192 предприятия, которые либо остались на временно оккупированных территориях, либо разрушены полностью или частично пострадали. Также некоторые предприятия прекратили работу из-за нехватки сырья.

Рыбчинский отметил, что начиная с 2023 года в Украине началось восстановление зерноперерабатывающей отрасли из-за проблемы с экспортом зерна в 2022 году.

"Многие сельхозтоваропроизводители увидели выход из положения в открытии объектов переработки зерна. Они инвестировали свои средства. Кроме того, государство начало предоставлять гранты на восстановление и увеличение мощностей в переработке", - пояснил эксперт.

Он добавил, что с момента начала полномасштабной войны 66 зерноперерабатывающих предприятий возобновили свою работу, а 22 предприятия в 2024 году начали работу с нуля. При этом в 2025 году было запущено около десяти зерноперерабатывающих предприятий. 40% новых предприятий занимаются производством муки, 30% производят крупы, еще 30% - макароны. Географически они расположены в западной и центральной Украине.

Рыбчинский уточнил, что речь идет именно о строительстве новых заводов, а не о релокации, ведь перерабатывающие предприятия зависят от сложившейся сырьевой базы и потребителей.

Эксперт также отметил сложность с перевозкой мельниц, поиском нового земельного участка. Стоимость релокации мельницы обходится ее владельцам в сумму около $1 млн, а релоцировавшие свои мощности зерноперерабатывающих предприятий можно "пересчитать по пальцам одной руки".

Рыбчинский сообщил, что по состоянию на 2024 год Украина произвела 2,34 млн тонн муки, что на 22% меньше, чем в 2021 довоенном году, когда в государстве производилось 3 млн тонн.

Напомним, агрохолдинг "Западный Буг" строит первую в Украине мельницу, которая будет перерабатывать пшеницу твердого сорта дурум, а также макаронную фабрику. Запуск намечен на осень 2025 года. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд. грн.