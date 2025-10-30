Борошно, крупи, макарони: в Україні цьогоріч запрацювали десять зернопереробних підприємств

З початку повномасштабної війни в Україні відновили роботу 88 борошномельних підприємства. У 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році - 10.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на кінець 2021 року в Україні було 678 промислових підприємств, які працювали у зернопереробній галузі. Через війну втрачено 192 підприємства, які або залишились на тимчасово окупованих територіях, або зруйновані вщент чи частково постраждали. Також деякі підприємства припинили роботу через брак сировини.

Рибчинський зауважив, що, починаючи з 2023 року, в Україні почалося відновлення зернопереробної галузі через проблему з експортом зерна у 2022 році.

"Багато сільгосптоваровиробників побачили вихід із положення у відкритті об’єктів переробки зерна. Вони інвестували свої кошти. Крім того, держава почала надавати гранти на відбудову і на збільшення потужностей у переробці", - пояснив експерт.

Він додав, що з моменту початку повномасштабної війни 66 зернопереробних підприємств відновили свою роботу, а 22 підприємства в 2024 році почали роботу з нуля. При цьому у 2025 році було запущено близько 10 зернопереробних підприємств. 40% нових підприємств займаються виробництвом борошна, 30% виготовляють крупи, ще 30% - макарони. Географічно вони розташовані на західній і центральній Україні.

Рибчинський уточнив, що йдеться саме про будівництво нових заводів, а не про релокацію, адже переробні підприємства залежать від сформованої сировинної бази і споживачів.

Експерт також відзначив складність із перевезенням млинів, пошуком нової земельної ділянки. Вартість релокації млина обходиться його власникам у суму близько $1 млн, а зернопереробних підприємств, які релокували свої потужності, можна "перерахувати на пальцях однієї руки".

Рибчинський повідомив, що станом на 2024 рік Україна виробила 2,34 млн тонн борошна, що на 22% менше ніж у 2021 довоєнному році, коли в державі виготовлялося 3 млн тонн.

Нагадаємо, агрохолдинг "Західний Буг" будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск заплановано на осінь 2025 року. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.