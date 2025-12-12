Новая квота на экспорт муки в ЕС изменит правила игры для украинских предприятий

Впервые введенная в 2025 году годовая тарифная квота на экспорт 30 тысяч тонн украинской муки в ЕС предоставляет отечественному мукомольному бизнесу возможности для долгосрочного планирования своей деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

"Это решение открывает возможность долгосрочного планирования. Предприятия, ориентированные на экспорт, уже инвестировали около 17 млн евро в модернизацию, и теперь понимают, что эти инвестиции будут иметь перспективу", - подчеркнул руководитель союза на XVII международной конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

Он напомнил, что к 2022 году экспорт муки был крайне затруднен, поскольку он происходил в рамках общей квоты с пшеницей.

Ситуация изменилась после 2022 г., когда открылись торговые преференции ЕС, что позволило украинской муке активно выйти на европейский рынок. В результате в 2023 году экспорт достиг 73 тысяч тонн.

"Эти объемы стали аргументом в переговорах: если 73 тысячи тонн успешно поставлены в ЕС, вопрос о несоответствии украинской муки европейским требованиям качества отпадает", - подчеркнул руководитель Союза.

Рыбчинский отметил, что украинская мука присутствует сегодня на рынках Германии, Чехии, Испании и Италии, а отдельная квота на экспорт является прямым результатом совместной аналитической и переговорной работы бизнеса в лице профильных организаций и государства.

В течение 11 месяцев 2025 экспорт муки в ЕС составил около 26 тыс. тонн, поэтому ожидается, что украинские производители муки будут полностью выбирать квоту.

Также он подчеркнул, что дальнейший пересмотр квот в 2028 г. может открыть дополнительные возможности для расширения присутствия украинской мукомольной продукции в Европе.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине возобновили работу 88 мукомольных предприятий. В 2024 году начали работу 22 предприятия, а в 2025 году – 10.