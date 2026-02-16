Экспорт муки из Украины в 2025 году упал до исторического минимума за 20 лет: какие компании в лидерах

По итогам 2025 экспорт муки из Украины упал до 66,8 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2006 года, когда на рынок было поставлено 105,3 тыс. тонн. Основным направлением сбыта стал Европейский Союз, куда направляется более половины продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете союза "Мукомелы Украины", обнародованном изданием "АПК-Информ".

Динамика объемов

Текущие показатели существенно уступают предыдущим родам:

по сравнению с 2021 годом экспорт сократился на 36,6%;

по сравнению с 2022 годом зафиксировано падение на 15,3%.

География и логистика

Основными рынками сбыта остаются Молдова и страны Европейского Союза. Доля ЕС превышает 50% от общего объема экспорта муки. Из-за невозможности полноценного использования портов, доставка продукции производится железнодорожными и автомобильными путями.

Факторы воздействия

Согласно данных "Мукомолов Украины", основными причинами сокращения является изменение логистических цепей и потеря традиционных рынков сбыта. Эксперты отмечают, что возможность возобновления конкуренции на мировом рынке зависит от возобновления полноценной работы украинских морских портов.

Лидеры рынка 2025

Среди членов союза "Мукомелы Украины" общества с ограниченной ответственностью "Винницкий КХП №2" и "Столичная мельница" – крупнейшие производители муки на протяжении многих лет.

ТОП-14 украинских производителей муки за 2025 год:

ООО "Винницкий КХП № 2" - 110 343 т;

ООО "Столичная мельница" - 91 600 т;

ООО "ДМК Днепромлин" - 53 268 т;

ООО ПКФ "Рома" - 47 864 т;

ООО "ТК "Новаторг" - 41 190 т;

ПАО "Ровно-мука" - 33 780 т;

ООО "ТД "Зернари" - 32 297 т;

Hd-group - 25 423 т;

ООО "Эльдорадо" - 24 954 т;

ЧАО "Черкасский КХП" - 22 485 т;

ООО "Диканька мельница" - 17 256 т;

ООО "Ньюсфера" - 14 406 т;

КХП "Белоцерковхлебопродукт" - 7 449 т;

ООО "Агро-юг-сервис" - 4 852 т.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне