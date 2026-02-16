Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт муки из Украины в 2025 году упал до исторического минимума за 20 лет: какие компании в лидерах

мука
В 2025 году экспорт муки из Украины упал до исторического минимума / Freepik

По итогам 2025 экспорт муки из Украины упал до 66,8 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2006 года, когда на рынок было поставлено 105,3 тыс. тонн. Основным направлением сбыта стал Европейский Союз, куда направляется более половины продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете союза "Мукомелы Украины", обнародованном изданием "АПК-Информ".

Динамика объемов

Текущие показатели существенно уступают предыдущим родам:

  • по сравнению с 2021 годом экспорт сократился на 36,6%;
  • по сравнению с 2022 годом зафиксировано падение на 15,3%.

География и логистика

Основными рынками сбыта остаются Молдова и страны Европейского Союза. Доля ЕС превышает 50% от общего объема экспорта муки. Из-за невозможности полноценного использования портов, доставка продукции производится железнодорожными и автомобильными путями.

Факторы воздействия

Согласно данных "Мукомолов Украины", основными причинами сокращения является изменение логистических цепей и потеря традиционных рынков сбыта. Эксперты отмечают, что возможность возобновления конкуренции на мировом рынке зависит от возобновления полноценной работы украинских морских портов.

Лидеры рынка 2025

Среди членов союза "Мукомелы Украины" общества с ограниченной ответственностью "Винницкий КХП №2" и "Столичная мельница" – крупнейшие производители муки на протяжении многих лет.

ТОП-14 украинских производителей муки за 2025 год:

  • ООО "Винницкий КХП № 2" - 110 343 т;
  • ООО "Столичная мельница" - 91 600 т;
  • ООО "ДМК Днепромлин" - 53 268 т;
  • ООО ПКФ "Рома" - 47 864 т;
  • ООО "ТК "Новаторг" - 41 190 т;
  • ПАО "Ровно-мука" - 33 780 т;
  • ООО "ТД "Зернари" - 32 297 т;
  • Hd-group - 25 423 т;
  • ООО "Эльдорадо" - 24 954 т;
  • ЧАО "Черкасский КХП" - 22 485 т;
  • ООО "Диканька мельница" - 17 256 т;
  • ООО "Ньюсфера" - 14 406 т;
  • КХП "Белоцерковхлебопродукт" - 7 449 т;
  • ООО "Агро-юг-сервис" - 4 852 т.

Ранее сообщалось, что Украина в 2025/26 маркетинговом году может сократить экспорт пшеничной муки до 65 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне

Автор:
Татьяна Ковальчук