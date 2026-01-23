"Укрзализныця" назначает новый поезд: какой маршрут

Из-за стабильно высокого спроса на путешествия в Карпатский регион, "Укрзализныця" назначает новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса — Рахов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Новый поезд начнет курсировать:

из Одессы - с 3 февраля,

из Рахова — с 4 февраля

Поезд будет курсировать ежедневно.

Расписание движения:

Отправление из Одессы - 18:38, прибытие в Рахов - 13:20.

Отправление из Рахова - 14:21, прибытие в Одессу - 08:38.

Маршрут поезда будет проходить через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Кроме того, поезд №26/25 Одесса — Рахов принимает участие в программе «3000 километров по Украине».

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозку в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев — Рахов.

На ближайшие даты поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.

Напомним, С 22 января в Украине вступил в силу обновленный график движения поездов "Укрзализныци". За измененным расписанием отправятся 118 поездов дальнего сообщения, а также более сотни региональных и пригородных рейсов.