"Укрзалізниця" призначає новий поїзд: який маршрут

Укрзалізниця
Через стабільно високий попит на подорожі до Карпатського регіону, “Укрзалізниця” призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Новий поїзд почне курсувати:

  • з Одеси — з 3 лютого,
  • з Рахова — з 4 лютого

Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху:

  • Відправлення з Одеси — 18:38, прибуття в Рахів — 13:20.
  • Відправлення з Рахова — 14:21, прибуття в Одесу — 08:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Крім того, поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».

Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів.

На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

Нагадаємо, З 22 січня в Україні набрав чинності оновлений графік руху поїздів “Укрзалізниці”. За зміненим розкладом вирушать 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських рейсів.

Автор:
Світлана Манько