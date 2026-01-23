- Категорія
"Укрзалізниця" призначає новий поїзд: який маршрут
Через стабільно високий попит на подорожі до Карпатського регіону, “Укрзалізниця” призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
Новий поїзд почне курсувати:
- з Одеси — з 3 лютого,
- з Рахова — з 4 лютого
Поїзд курсуватиме щоденно.
Розклад руху:
- Відправлення з Одеси — 18:38, прибуття в Рахів — 13:20.
- Відправлення з Рахова — 14:21, прибуття в Одесу — 08:38.
Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.
У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.
Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Крім того, поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».
Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів.
На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.
Нагадаємо, З 22 січня в Україні набрав чинності оновлений графік руху поїздів “Укрзалізниці”. За зміненим розкладом вирушать 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських рейсів.