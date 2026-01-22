Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий розклад поїздів в Україні: "Укрзалізниця" скоротила час у дорозі

потяг, Укрзалізниця
Як курсуватимуть поїзди з 22 січня / Укрзалізниця

З 22 січня в Україні набирає чинності оновлений графік руху поїздів “Укрзалізниці”. За зміненим розкладом вирушать 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських рейсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

УЗ змінила маршрути та час у дорозі

"Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів", - наголосили в пресслужбі.

Укрзалізниця також повідомляє про зміну часу відправлення двох міжнародних поїздів із Києва. Йдеться про рейси №9 Київ - Будапешт та №749 Київ - Відень.

Поїзд №9 Київ - Будапешт відправлятиметься о 09:43 замість 11:05, а поїзд №749 Київ - Відень вирушатиме о 12:33 замість 13:05.

У квитках, придбаних після 8 січня, вже зазначено оновлений час відправлення та прибуття. Водночас пасажирів, які купували квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, закликають перевірити актуальний розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці".

Нагадаємо, за даними компанії, у 2026 році дефіцит бюджету "Укрзалізниці" становить 38 млрд гривень. Брак коштів пов’язують із зростанням витрат на відновлення інфраструктури, безпекові заходи та забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в умовах війни.

Додамо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.

Автор:
Ольга Опенько