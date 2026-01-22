Новий розклад поїздів в Україні: "Укрзалізниця" скоротила час у дорозі

З 22 січня в Україні набирає чинності оновлений графік руху поїздів “Укрзалізниці”. За зміненим розкладом вирушать 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських рейсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

УЗ змінила маршрути та час у дорозі

"Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів", - наголосили в пресслужбі.

Укрзалізниця також повідомляє про зміну часу відправлення двох міжнародних поїздів із Києва. Йдеться про рейси №9 Київ - Будапешт та №749 Київ - Відень.

Поїзд №9 Київ - Будапешт відправлятиметься о 09:43 замість 11:05, а поїзд №749 Київ - Відень вирушатиме о 12:33 замість 13:05.

У квитках, придбаних після 8 січня, вже зазначено оновлений час відправлення та прибуття. Водночас пасажирів, які купували квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, закликають перевірити актуальний розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці".

Нагадаємо, за даними компанії, у 2026 році дефіцит бюджету "Укрзалізниці" становить 38 млрд гривень. Брак коштів пов’язують із зростанням витрат на відновлення інфраструктури, безпекові заходи та забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту в умовах війни.

Додамо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.