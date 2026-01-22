Запланована подія 2

Новое расписание поездов в Украине: "Укрзализныця" сократила время в пути

поезд, Укрзализныця
Как будут курсировать поезда с 22 января / Укрзалізниця

С 22 января в Украине вступает в силу обновленный график движения поездов "Укрзализныци". За измененным расписанием отправятся 118 поездов дальнего сообщения, а также более сотни региональных и пригородных рейсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

УЗ сменила маршруты и время в пути

"Разработанный в рекордные сроки этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Поэтому мы изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов", - подчеркнули в пресс-службе.

Укрзализныця также сообщает об изменении времени отправления двух международных поездов из Киева. Речь идет о рейсах №9 Киев – Будапешт и №749 Киев – Вена.

Поезд №9 Киев – Будапешт будет отправляться в 09:43 вместо 11:05, а поезд №749 Киев – Вена отправляется в 12:33 вместо 13:05.

В билетах, приобретенных после 8 января, уже отмечено обновленное время отправления и прибытия. В то же время пассажиры, которые покупали билеты через ресурсы или кассы иностранных перевозчиков, призывают проверить актуальное расписание на официальных каналах "Укрзализныци".

Напомним, по данным компании, в 2026 году дефицит бюджета "Укрзализныци" составляет 38 млрд. гривен. Нехватку средств связывают с ростом затрат на восстановление инфраструктуры, меры безопасности и обеспечение стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях войны.

Для экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили внешнее освещение.

Автор:
Ольга Опенько