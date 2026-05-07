Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" ответила крупнейшему металлургическому предприятию на обвинения в остановке производства

горит поезд
За последний месяц была зафиксирована 171 атака на железную дорогу / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" готово и дальше тесно сотрудничать с "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшим металлургическим предприятием в Украине, и предлагает другой формат диалога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили   в "Укрзализныце".

В компании говорят, что за последний месяц была зафиксирована 171 атака на железную дорогу, в частности, в Криворожском регионе только с начала года было существенно повреждено 11 теплотяг и 15 электротяг, а на Приднепровской железной дороге один машинист погиб, еще двое — получили ранения.

Фото 2 — "Укрзализныця" ответила крупнейшему металлургическому предприятию на обвинения в остановке производства
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Проект по усилению противовоздушной обороны

Именно поэтому "Укрзализныця" во взаимодействии с Министерством развития общин, Днепропетровской ОВА и Воздушным командованием "Восток" определили необходимые средства безопасности с основными предприятиями, отправляющими груз по Приднепровской железной дороге.

В частности, компания договорилась разместить средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам, закрепила подразделения железной дороги, которые учат, как защищать поезда от угроз с воздуха, а также определила необходимые силы и средства для прикрытия ключевых грузовых станций и подвижного состава.

"Понимая, что ресурсов Сил безопасности и обороны объективно не хватает на прикрытие всего и сразу, УЗ официально вовлекается в реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны Украины, формирует общие с Воздушными силами команды защиты", - подчеркивают в УЗ.

Там отмечают, что крупнейший металлургический завод в Украине - "АрселорМиттал Кривой Рог" - отказался сотрудничать, поэтому "Укрзализныця" призывает руководство компании лично разобраться в ситуации и вернуться к конструктивному сотрудничеству.

"Железнодорожники готовы и дальше тесно сотрудничать с компанией "АрселорМиттал Кривой Рог", но для этого руководству компании нужно срочно вернуться к диалогу, не отмежевываться от совместной инициативы безопасности Воздушных сил, Укрзализныци и основных металлургических предприятий", - отмечается в заявлении УЗ.

"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает часть производства

Накануне металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей. Причиной стали системные перебои в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", которые привели к критическому дефициту сырья.

"Мы вынуждены констатировать, что ситуация является следствием не объективных обстоятельств, а скорее ненадлежащего планирования и распределения перевозок со стороны "Укрзализныци". Обеспечение стабильных поставок для одного из крупнейших промышленных предприятий страны не является сверхсложной задачей, однако на практике этого не происходит", — говорится в заявлении "АрселорМиттал Кривой".

Автор:
Светлана Манько