"Укрзализныця" ответила крупнейшему металлургическому предприятию на обвинения в остановке производства

АО "Укрзализныця" готово и дальше тесно сотрудничать с "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшим металлургическим предприятием в Украине, и предлагает другой формат диалога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Укрзализныце".

В компании говорят, что за последний месяц была зафиксирована 171 атака на железную дорогу, в частности, в Криворожском регионе только с начала года было существенно повреждено 11 теплотяг и 15 электротяг, а на Приднепровской железной дороге один машинист погиб, еще двое — получили ранения.

Проект по усилению противовоздушной обороны

Именно поэтому "Укрзализныця" во взаимодействии с Министерством развития общин, Днепропетровской ОВА и Воздушным командованием "Восток" определили необходимые средства безопасности с основными предприятиями, отправляющими груз по Приднепровской железной дороге.

В частности, компания договорилась разместить средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам, закрепила подразделения железной дороги, которые учат, как защищать поезда от угроз с воздуха, а также определила необходимые силы и средства для прикрытия ключевых грузовых станций и подвижного состава.

"Понимая, что ресурсов Сил безопасности и обороны объективно не хватает на прикрытие всего и сразу, УЗ официально вовлекается в реализацию экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны Украины, формирует общие с Воздушными силами команды защиты", - подчеркивают в УЗ.

Там отмечают, что крупнейший металлургический завод в Украине - "АрселорМиттал Кривой Рог" - отказался сотрудничать, поэтому "Укрзализныця" призывает руководство компании лично разобраться в ситуации и вернуться к конструктивному сотрудничеству.

"Железнодорожники готовы и дальше тесно сотрудничать с компанией "АрселорМиттал Кривой Рог", но для этого руководству компании нужно срочно вернуться к диалогу, не отмежевываться от совместной инициативы безопасности Воздушных сил, Укрзализныци и основных металлургических предприятий", - отмечается в заявлении УЗ.

"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает часть производства

Накануне металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей. Причиной стали системные перебои в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", которые привели к критическому дефициту сырья.

"Мы вынуждены констатировать, что ситуация является следствием не объективных обстоятельств, а скорее ненадлежащего планирования и распределения перевозок со стороны "Укрзализныци". Обеспечение стабильных поставок для одного из крупнейших промышленных предприятий страны не является сверхсложной задачей, однако на практике этого не происходит", — говорится в заявлении "АрселорМиттал Кривой".