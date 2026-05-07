"Укрзалізниця" відповіла найбільшому металургійному підприємству на звинувачення у зупинці виробництва

АТ "Укрзалізниця" готова й надалі тісно співпрацювати із "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільшим металургійним підприємством в Україні, та пропонує інший формат діалогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії кажуть, що за останній місяць було зафіксовано 171 атаку на залізницю, зокрема, у Криворізькому регіоні тільки з початку року було суттєво пошкоджено 11 теплотягів та 15 електротягів, а на Придніпровській залізниці один машиніст загинув, ще двоє — зазнали поранень.

Проєкт щодо посилення протиповітряної оборони

Саме тому "Укрзалізниця" у взаємодії з Міністерством розвитку громад, Дніпропетровською ОВА та Повітряним командуванням "Схід" визначили необхідні засоби безпеки з основними підприємствами, які відправляють вантаж Придніпровською залізницею.

Зокрема, компанія домовилася розмістити засоби радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам, закріпила підрозділи залізниці, яких навчають, як захищати потяги від загроз з повітря, а також визначила необхідні сили й засоби для прикриття ключових вантажних станцій та рухомого складу.

"Розуміючи, що ресурсів Сил безпеки та оборони об’єктивно не вистачає на прикриття всього і відразу, УЗ офіційно долучається до реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони України, формує спільні із Повітряними силами команди захисту", - підкреслюють в УЗ.

Там зауважують, що найбільший металургійний завод в Україні — "АрселорМіттал Кривий Ріг" — відмовився співпрацювати, тому "Укрзалізниця" закликає керівництво компанії особисто розібратись у ситуації та повернутись до конструктивної співпраці.

"Залізничники готові й надалі тісно співпрацювати із компанією "АрселорМіттал Кривий Ріг", але для цього керівництву компанії потрібно терміново повернутися до діалогу, не відмежовуватись від спільної безпекової ініціативи Повітряних сил, Укрзалізниці та основних металургійних підприємств", - наголошується у заяві УЗ.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє частину виробництва

Напередодні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про вимушену зупинку гірничодобувних та сталеливарних потужностей. Причиною стали системні перебої у наданні логістичних послуг з боку АТ "Укрзалізниця", що призвели до критичного дефіциту сировини.

"Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком не об’єктивних обставин, а радше неналежного планування та розподілення перевезень з боку "Укрзалізниці". Забезпечення стабільного постачання для одного з найбільших промислових підприємств країни не є надскладним завданням, проте на практиці цього не відбувається", — йдеться в заяві "АрселорМіттал Кривий Ріг".