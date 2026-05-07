Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" відповіла найбільшому металургійному підприємству на звинувачення у зупинці виробництва

горить поїзд
За останній місяць було зафіксовано 171 атаку на залізницю / Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" готова й надалі тісно співпрацювати із "АрселорМіттал Кривий Ріг", найбільшим металургійним підприємством в Україні, та пропонує інший формат діалогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії кажуть, що за останній місяць було зафіксовано 171 атаку на залізницю, зокрема, у Криворізькому регіоні тільки з початку року було суттєво пошкоджено 11 теплотягів та 15 електротягів, а на Придніпровській залізниці один машиніст загинув, ще двоє — зазнали поранень.

Фото 2 — "Укрзалізниця" відповіла найбільшому металургійному підприємству на звинувачення у зупинці виробництва
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Проєкт щодо посилення протиповітряної оборони

Саме тому "Укрзалізниця" у взаємодії з Міністерством розвитку громад, Дніпропетровською ОВА та Повітряним командуванням "Схід" визначили необхідні засоби безпеки з основними підприємствами, які відправляють вантаж Придніпровською залізницею.

Зокрема, компанія домовилася розмістити засоби радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам, закріпила підрозділи залізниці, яких навчають, як захищати потяги від загроз з повітря, а також визначила необхідні сили й засоби для прикриття ключових вантажних станцій та рухомого складу. 

"Розуміючи, що ресурсів Сил безпеки та оборони об’єктивно не вистачає на прикриття всього і відразу, УЗ офіційно долучається до реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони України, формує спільні із Повітряними силами команди захисту", - підкреслюють в УЗ.

Там зауважують, що найбільший металургійний завод в Україні — "АрселорМіттал Кривий Ріг" — відмовився співпрацювати, тому "Укрзалізниця" закликає керівництво компанії особисто розібратись у ситуації та повернутись до конструктивної співпраці.

"Залізничники готові й надалі тісно співпрацювати із компанією "АрселорМіттал Кривий Ріг", але для цього керівництву компанії потрібно терміново повернутися до діалогу, не відмежовуватись від спільної безпекової ініціативи Повітряних сил, Укрзалізниці та основних металургійних підприємств", - наголошується у заяві УЗ.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє частину виробництва

Напередодні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про вимушену зупинку гірничодобувних та сталеливарних потужностей. Причиною стали системні перебої у наданні логістичних послуг з боку АТ "Укрзалізниця", що призвели до критичного дефіциту сировини.

"Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком не об’єктивних обставин, а радше неналежного планування та розподілення перевезень з боку "Укрзалізниці". Забезпечення стабільного постачання для одного з найбільших промислових підприємств країни не є надскладним завданням, проте на практиці цього не відбувається", — йдеться в заяві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Автор:
Світлана Манько