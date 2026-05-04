"Укрзализныця" получила штраф за отсутствие визы у пассажира-иностранца: какая сумма

Работник "Укрзализныци" не убедился в наличии визы у пассажира-иностранца, ехавшего в Украину из Перемышля. Поэтому пограничники наложили штраф на компанию в размере 142 тыс. грн.



Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что "Укрзализныця" пыталась отменить штраф во Львовском окружном административном суде, но безуспешно.

Детали дела

В августе 2025 года гражданин Сирии, имеющий статус беженца в Германии, ехал из Перемышля в Украину на поезде. При этом у него не было визы для пересечения границы с Украиной.

В пункте контроля железнодорожного сообщения "Львов" пограничники во время проверки документов пассажиров поезда "Перемышль-Киев" обнаружили, что в проездном документе иностранца нет визы. Ему отказали во въезде в Украину, а "Укрзализныцю" оштрафовали на 142 тыс. грн. Постановление мотивировано тем, что представитель перевозчика должен проверить документы пассажира перед началом международного рейса.

Суд в апреле 2026 года отказал в удовлетворении иска "Укрзализныци" об отмене постановления о правонарушении, связанном с международными пассажирскими перевозками, мотивируя это тем, что перевозчик не доказал, что документы, предоставленные ему пассажиром перед началом международной пассажирской перевозки, дают основания полагать, что иностранец должен был считать, что иностранец должен был считать.

