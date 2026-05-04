"Укрзалізниця" отримала штраф за відсутність візи у пасажира-іноземця: яка сума

Працівник "Укрзалізниці" не переконався у наявності візи у пасажира-іноземця, який їхав в Україну з Перемишля. Через це прикордонники наклали штраф на компанію у розмірі 142 тис. грн.



Зазначається, що "Укрзалізниця" намагалась скасувати штраф у Львівському окружному адміністративному суді, але безуспішно.

Деталі справи

У серпні 2025 року громадянин Сирії, який має статус біженця у Німеччині, їхав із Перемишля в Україну потягом. При цьому у нього не було візи для перетину кордону з Україною.

У пункті контролю для залізничного сполучення "Львів" прикордонники під час перевірки документів пасажирів поїзда "Перемишль–Київ" виявили, що у проїзному документі іноземця немає візи. Йому відмовили у в’їзді в Україну, а "Укрзалізницю" оштрафували на 142 тис. грн. Постанова мотивована тим, що представник перевізника мав перевірити документи пасажира перед початком міжнародного рейсу.

Суд у квітні 2026 року відмовив у задоволенні позову "Укрзалізниці" про скасування постанови про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями, мотивуючи це тим, що перевізник не довів, що документи, надані йому пасажиром перед початком міжнародного пасажирського перевезення, дають підстави вважати, що іноземець мав документи, необхідні для в’їзду до держави прямування.

