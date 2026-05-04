Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" отримала штраф за відсутність візи у пасажира-іноземця: яка сума

Укрзалізниця
Перевізник намагався скасувати штраф через львівський суд, але не зміг / Укрзалізниця

Працівник "Укрзалізниці" не переконався у наявності візи у пасажира-іноземця, який їхав в Україну з Перемишля. Через це прикордонники наклали штраф на компанію у розмірі 142 тис. грн.
 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

 Зазначається, що "Укрзалізниця" намагалась скасувати штраф у Львівському окружному адміністративному суді, але безуспішно.

Деталі справи

У серпні 2025 року громадянин Сирії, який має статус біженця у Німеччині, їхав із Перемишля в Україну потягом. При цьому у нього не було візи для перетину кордону з Україною.

У пункті контролю для залізничного сполучення "Львів" прикордонники під час перевірки документів пасажирів поїзда "Перемишль–Київ" виявили, що у проїзному документі іноземця немає візи. Йому відмовили у в’їзді в Україну, а "Укрзалізницю" оштрафували на 142 тис. грн. Постанова мотивована тим, що представник перевізника мав перевірити документи пасажира перед початком міжнародного рейсу.

Суд у квітні 2026 року відмовив у задоволенні позову "Укрзалізниці" про скасування постанови про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями, мотивуючи це тим, що перевізник не довів, що документи, надані йому пасажиром перед початком міжнародного пасажирського перевезення, дають підстави вважати, що іноземець мав документи, необхідні для в’їзду до держави прямування.

Нагадаємо, з 25 квітня в Україні запрацює новий підхід до формування вартості залізничних квитків у преміумсегменті. “Укрзалізниця” вводить динамічне ціноутворення для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Автор:
Світлана Манько