"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за атаки РФ

"Укрзализныця" предупредила, что ряд поездов в Украине идет с опозданием из-за ночных ударов. Наибольшие задержки – от трех до четырех часов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Из-за повреждения инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов движется с задержкой. В то же время движение поездов дальнего сообщения между городами сохранено, в частности поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении", - отметили в УЗ.

Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:

53/54 Одесса-Днепр +3.50 часов;

75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часов;

21/22 Харьков-Львов +3.30 часов;

65/66 Киев-Сумы +3.30 часов;

7/8 Одесса-Харьков +3 часа;

39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа;

45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа;

21/22 Львов-Харьков +3.15 часа.

В УЗ отметили, что время задержки может измениться.

В настоящее время железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения как можно скорее.