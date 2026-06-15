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"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через атаку РФ

Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” попередила, що низка поїздів в Україні йде із запізненнями через нічні удари. Найбільші затримки – від трьох до майже чотирьох годин.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

"Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку", - наголосили в УЗ.

Найбільше відхилення від графіку фіксується у:

  • 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин;
  • 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин;
  • 21/22 Харків-Львів +3.30 годин;
  •  65/66 Київ-Суми +3.30 годин;
  • 7/8 Одеса-Харків +3 години;
  • 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години;
  •  45/46 Харків-Ужгород +3.30 години;
  • 21/22 Львів-Харків +3.15 години.

В УЗ зазначили, що час затримки може змінитися.

Наразі залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.

Автор:
Світлана Манько