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"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через атаку РФ
“Укрзалізниця” попередила, що низка поїздів в Україні йде із запізненнями через нічні удари. Найбільші затримки – від трьох до майже чотирьох годин.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.
"Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку", - наголосили в УЗ.
Найбільше відхилення від графіку фіксується у:
- 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин;
- 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин;
- 21/22 Харків-Львів +3.30 годин;
- 65/66 Київ-Суми +3.30 годин;
- 7/8 Одеса-Харків +3 години;
- 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години;
- 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години;
- 21/22 Львів-Харків +3.15 години.
В УЗ зазначили, що час затримки може змінитися.
Наразі залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.