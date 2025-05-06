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"Укрзализныця" установит газопоршневые электростанции по всей стране за 180 млн евро: объявлен тендер
АО " Укрзализныця " в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития объявило международный тендер на закупку газопоршневых электростанций общей мощностью 215 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что благодаря реализации этого проекта железнодорожники смогут даже в условиях блекаутов обеспечить стабильную перевозку пассажиров и грузов и минимизировать использование резервной теплотяги.
Также благодаря электрогенерации "Укрзализныци" будут снабжаться объекты социальной сферы и объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.
Сообщается, что закупка будет произведена на «Портале электронных закупок ЕБРР (ECEPP)». Участники могут отправлять свои предложения до 16 июня 2025 года.
"Укрзализныця" входит в пятерку крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности электросети и объемам перетока. УЗ является единственным оператором на украинском энергорынке, через сеть которого можно осуществлять транзит электроэнергии в случае повреждения сетей НЭК "Укрэнерго".
Реализации этого важного проекта предшествовало подписание гарантийного соглашения между ЕБРР и Украиной, в рамках которого на закупку и строительство газовой генерации электроэнергии "Укрзализныця" под государственные гарантии получит 180 млн. евро.
Помимо кредита ЕБРР, проект будет софинансирован инвестиционными грантами. В частности, правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов евро), а международные доноры предоставят до 56 миллионов евро.
"Укрзализныця" построит распределенную генерацию электроэнергии
АО "Укрзализныця" в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, которые присоединены к сетям общества.
Вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.
В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых заживлены объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.
"Укрзализныця", как оператор системы распределения электроэнергии, имеет более 100 тысяч присоединенных потребителей.